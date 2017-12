ASTERIX E OBELIX AL SERVIZIO DI SUA MAESTA'/ Su Rai 2 il film con Gérard Depardieu (oggi, 1 gennaio 2018)

Asteriz e Obelix al servizio di sua maestà, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Gérard Depardieu e Guillaume Gallienne, alla regia Laurent Tirard. Il dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico nel pomeriggio di Rai 2

NEL CAST GERARD DEPARDIEU

Asteriz e Obelix al servizio di sua maestà, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 16,00. Una pellicola comica e d'avventura che è stata diretta dal regista francese Laurent Tirard, la pellicola ha potuto contare sulla collaborazione di Gérard Depardieu, Guillaume Gallienne, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve, Luca Zingaretti, Filippo Timi e Neri Marcorè. Nel cast del film diretto da Laurent Tirard sono presenti ben tre attori italiani, ovvero Luca Zingaretti, Neri Marcorè e Filippo Timi. Il primo è noto per l'interpretazione dell personaggio del Commissario Montalbano, mentre Neri Marcorè è un noto imitatore, attore comico e drammatico che ha raggiunto il successo televisivo negli anni 90 grazie alla partecipazione a programmi come L'ottavo nano e Ciro, il figlio di Target. Nel 2017 è entrato a far parte del cast di Smetto quando voglio - Ad honorem. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASTERIX E OBELIX AL SERVIZIO DI SUA MAESTA', LA TRAMA DEL FILM COMICO

Filippo Timi è un famoso attore teatrale e cinematografico, noto per le sue apparizioni in Saturno contro e La solitudine dei numeri primi. Gulio Cesare è giunto in prossimità delle coste britanniche con l'ausilio della sua flotta, spinto dal desiderio di espandere i confini del suo impero fin lì. La Regina Cordelia, sovrana di uno dei territori messi sotto assedio dall'esercito romano, scopre l'esistenza della pozione di Panoramix che può rappresentare l'unica via di salvezza per il suo popolo. Chiede così aiuto a Bentorax che raggiunge Asterix ed Obelix in Gallia. Il viaggio di ritorno dei tre verso la Britannia sarà più che mai turbolento, con l'esercito di Giulio Cesare che tenta in tutti i modi di impedire che la pozione arrivi a destinazione. I soldati romani chiedono così l'aiuto dei Normanni, che accettano di buon grado in cambio di un'equa ricompensa. Poco dopo il barile contenente la pozione affonda assieme all'imbarcazione su cui viaggiano Asterix, Obelic e Bentorax. Arrivati al villaggio della regina Cordelia, Asterix prepara una pozione improvvisata con delle erbe aromatiche del luogo, spacciandola per la pozione di Paronamix. Nel finale i Brittani riusciranno a sconfiggere l'esercito romano grazie al tempestivo intervento di Obelix.

© Riproduzione Riservata.