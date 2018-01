Asia Argento e Morgan/ La verità dell'attrice sul pignoramento della casa: “Ecco come stanno le cose”

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Neppure il Capodanno segna una tregua nella battaglia a distanza tra Asia Argento e Morgan. Il botta e risposta è proseguito dopo l'intervento di Marco Castoldi in seguito alla messa in vendita da parte del Tribunale civile di Monza dell'appartamento pignorato dall'ex compagna. L'attrice ha infatti accusato il cantautore brianzolo di non aver versato per lungo tempo gli assegni di mantenimento per la figlia Anna Lou. Morgan ha quindi risposto con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, facendo sapere che da tempo si troverebbe in difficoltà economiche a causa di commercialisti che non avrebbero gestito bene il suo denaro. Dopo la replica dell'avvocato di Asia Argento, che ha dichiarato di aver appreso delle difficoltà economiche dal post di Morgan, arriva quella dell'attrice stessa, che ha deciso di scrivere una lettera a La Stampa per raccontare la sua versione dei fatti. Le sue righe però sono anche l'occasione per puntare il dito contro il suo ex compagno.

ASIA ARGENTO SCRIVE A MORGAN LA SUA VERITÀ

«Morgan ha ignorato le sue responsabilità legali e morali, vergognosamente, trascurando completamente le cure della propria figlia, lasciando tale responsabilità interamente a una madre single in difficoltà finanziarie». Così scrive Asia Argento nella lettera inviata a La Stampa. L'attrice parla di sue difficoltà lavorative e nel provvedere a tutte le esigenze della figlia, precisando che l'ex compagno ne è a conoscenza. La figlia di Dario Argento, parlando della vita di Marco Castoldi, fa riferimento ad una condotta «disordinata». Per questo ritiene che sia «facile oggi voler sostenere che gli ingenti guadagni conseguiti siano stati persi per colpa dei commercialisti». Inoltre, pensa che non debba «addossare ad altri le proprie colpe ma soprattutto non può far ricadere sulla propria figlia le sue presunte difficoltà economiche». Di conseguenza, il pignoramento per Asia Argento non è «una ingiusta aggressione del patrimonio di Morgan ma semplicemente un mezzo legale per costringerlo ad adempiere ai suoi doveri». La sensazione è che questa vicenda continuerà a far discutere: arriverà la contro replica di Morgan?

