Bianca Atzei/ Frecciatina a Max Biaggi nel messaggio di buon anno: "ho dato tutta me stessa e non me ne pento"

Bianca Atzei pronta a ricominciare ma non prima di aver lanciato una frecciatina a Max Biaggi nel messaggio di buon anno: "ho dato tutta me stessa e non me ne pento"

01 gennaio 2018 Hedda Hopper

Bianca Atzei, Instagram

E' stato un anno sulle montagne russe per Bianca Atzei. Dal successo in tv al trionfo al Festival di Sanremo ma soprattutto per via dell'amore e del rapporto che l'hanno legata a Max Biaggi. Lui e Bianca Atzei sembravano inseparabili, innamorati e pronti a sostenersi per sempre tanto che i fan del centauro sembravano addirittura pronti a "perdonare" la rottura con Eleonora Pedron per un amore tanto grande e poi? Tutto è cambiato e la stessa Bianca Atzei ha voluto sottolinearlo nel suo messaggio di auguri di inizio anno scrivendo: "Il 2017 per me è stato un anno molto importante e impegnativo... Ho affrontato cose che mai avrei pensato di aver la forza di fare, ho incontrato persone bellissime e vere, ho conosciuto lati di me nuovi, ho preso più sicurezza in me, ho amato tanto...". Un'altalena di emozioni e di vissuto che l'hanno fatta stare sempre sulla cresta dell'onda e del gossip fino all'incidente che ha visto coinvolto Max Biaggi e alla sua lotta tra la vita e la morte.

LA FRECCIATINA A MAX BIAGGI

Anche in quel momento Bianca Atzei è stata al capezzale di Biaggi notte e giorno senza mai allontanarsi da quell'amore che ha tanto voluto, che ha cantato e per cui ha tanto lottato e proprio a lui è destinata una frecciatina nel suo messaggio: "ho scoperto la felicità e il coraggio, ho pianto, ho sofferto... ma ho dato tutta me stessa e non me ne pento. Mai". Dall'incidente alla ripresa e alla rottura il passo è stato breve tanto che tutti sono rimasti increduli all'annuncio che tra i due tutto fosse finito. Max Biaggi ha lasciato Bianca Atzei, sembra, senza un motivo apparente e sulla loro rottura vige ancora il riserbo da parte del centauro mentre la cantante si prepara ad affrontare il nuovo anno senza dimenticare nulla di quello passato e senza rinnegare tutto quello che ha fatto.

I PROPOSITI PER IL 2018

Bianca Atzei fa gli auguri a tutti coloro che l'hanno amata e che le sono vicini nel bene e nel male e nel suo messaggio continua scrivendo: "Voglio ricordare il 2017 con questo momento che non dimenticherò mai, come se fosse ora, su quel palco mentre tutti da là sotto ti giudicano, ti criticano con leggerezza e delle volte anche con un pizzico di cattiveria, ma c’è anche chi ti apprezza, ti vuole bene, ti conosce e crede in te, e le arriva qualcosa della tua anima quando canti. Io ero questa nel 2017 e sarò questa nel 2018... la Donna che continua a guardare avanti, accumulando esperienze e imparando a non piangersi più addosso...perché in fondo io continuo a credere. Ecco, per questo anno nuovo mi auguro di lasciare indietro la “paura”... ma ci sto lavorando ?? I propositi per il nuovo anno ci sono tutti e sicuramente la cantante non si lascerà fermare da questo piccolo intoppo da cui però ha potuto capire tanto: "In fondo volersi bene non è così male... E a voi... auguro tutto quello che desiderate, ma soprattutto vi auguro la felicità".

© Riproduzione Riservata.