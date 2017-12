CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ L'ex gieffina: “Ti sto aspettando”, sul web il messaggio per il nuovo anno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno salutato il vecchio anno in compagnia di Aspirina, l’adorabile amico a quattro zampe che segue la sorella di Belen ovunque.

01 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (Instagram)

Libera dai vecchi legami e pronta a dare il via al nuovo anno, Cecilia Rodríguez ha salutato il 2017 postando, sui social, una foto molto eloquente. La sorella di Belen, infatti, si è lasciata ritrarre nel bel mezzo di una strada innevata, mentre con gli arti ben tesi sembra voler abbracciare tutto ciò che il nuovo anno ha da offrirle. “2018 ti sto aspettando”, si legge sulla didascalia della foto che l’ex gieffina ha pubblicato nel pomeriggio di ieri, a poche ore dalla serata che l’ha vista dare il benvenuto al nuovo anno. Il 2017, in realtà, per Cecilia si è chiuso nel migliore dei modi, dal momento che oltre ad aver partecipato a uno dei programmi più importanti e seguiti della stagione, ha trovato l’amore fra le braccia di Ignazio Moser. Meno fortunato, l’anno che sta per concludersi, per il suo ex, Francesco Monte, che potrà rifarsi a partire dai primi mesi del 2018 quando naufragherà sull’Isola dei Famosi. A questo link è possibile visualizzare lo scatto postato ieri da Cecilia Rodriguez.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER: "ASPIRINA" E COCCOLE PER L'ULTIMA NOTTE DELL'ANNO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno passato l’ultimo giorno dell’anno in compagnia di Aspirina, il cane che ormai da molti anni compare negli aggiornamenti puntuali delle sorelle Rodríguez. Alcuni filmati pubblicati ieri, in particolare, immortalano la passeggiata della sorella di Belen in compagnia del suo amico a quattro zampe, prima al guinzaglio, poi libero e felice senza il suo collare. Ma è la breve clip pubblicata su Instagram Stories da Ignazio Moser a svelare che ieri i due fidanzatini si sono dedicati quasi totalmente al piccolo Aspirina, dal momento che uno degli ultimi aggiornamenti postati prima dell’inizio dei festeggiamenti, ritrae l’adorabile amico a quattro zampe comodamente sdraiato a pancia in su mentre si lascia coccolare dall’ex ciclista trentino. Se vi siete persi il tenero filmato, potete cliccare qui e visualizzarlo, per un periodo di tempo limitato, sui social.

© Riproduzione Riservata.