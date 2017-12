Concerto Capodanno 2018 a Vienna/ Diretta streaming video: Riccardo Muti dirige l'evento (oggi, 1 gennaio)

Capodanno al Musikverein di Vienna, il concerto musicale del primo gennaio torna sulla Rai diretto dal maestro Riccardo Muti. Come seguirlo in diretta, le repliche

01 gennaio 2018 Valentina Gambino

Claudio Abbado mentre dirige una precedente edizione del Concerto di Capodanno di Vienna (Lapresse)

Sarà il nostro meraviglioso Riccardo Muti a dirigere quest’anno il consueto Concerto di Capodanno di Vienna. Il grande direttore d’orchestra italiano salirà sul podio della Filarmonica di Vienna nella famosa sala dorata del Musikverein. Quale sarà il programma ufficiale di questo meraviglioso evento? Scopriamolo a seguire. Come sempre, si aprirà con il classico valzer per poi proseguire con galop, marce e polke degli Strauss, tra i quali emergono quest’anno l’Ouverture dall’operetta “Boccaccio” dell’austriaco Franz von Suppé e la Stephanie-Gavotte op. 312 dell’ungherese Alphons Czibulka, compositore, pianista e direttore della banda dell’esercito austro-ungarico.

Capodanno a Vienna, il racconto del maestro

Nel corso del Concerto di Capodanno a Vienna, non mancheranno dei meravigliosi fuori programma come la Radetzky-Marsch e il valzer An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), rispettivamente di Johann Strauss padre e figlio. Il maestro Riccardo Muti, collabora con i Wiener Philarmoniker dal 1971, ha diretto al loro fianco ben oltre 500 concerti ed è stato nominato “Membro onorario” della autorevolissima compagine orchestrale. Quest’anno è protagonista per la quinta volta del Concerto di Capodanno, dopo avere diretto quelli del 1993, 1997, nel 2000 e nel 2004. Nonostante l’attesa, non mancano inevitabilmente anche le polemiche. Ed infatti, mentre il maestro sta preparando l’evento che il primo gennaio metterà in comunicazione 94 nazioni, spiega che ogni concerto è diverso perché il suo direttore ne può regalare una sua personale impronta. Poi racconta come si preparerà la notte del 31, pasto leggero ed a letto presto: "Assolutamente sì, devi essere pronto, nel pieno delle tue facoltà, anche se il 31 avrò già il concerto, che diventa una prova generale. Sono pezzi difficili, dove i fiati, i primi violini e i violoncelli sono esposti in continuazione. Oggi c’è l’uso di dire in tv, per ogni piccola notizia, che si è in diretta. Noi lo saremo davanti a centinaia di milioni di persone, tutto avviene al momento, c’è una responsabilità forte", racconta intervistato dal Corriere della Sera.

Riccardo Muti, la polemica con il Concerto di Venezia

In seguito Riccardo Muti, ha spiegato per quale motivo secondo il suo punto di vista, la Rai antepone il concerto della Fenice (in diretta su Raiuno) a quello di Vienna. “Bisogna chiederlo ai dirigenti Rai – esordisce - Tra l’altro la prima volta della Fenice coincise, nel 2004, con il mio precedente concerto al Musikverein. I viennesi rimasero disorientati per il fatto che, con un direttore italiano, l’Italia per la prima volta compisse una scelta autarchica. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, alla Rai ritengono che sia giusto così. Certo il concerto di Vienna è unico, non solo per la qualità dell’Orchestra ma perché quella musica a cavallo tra il sorriso e la lacrima fa parte di un periodo storico particolare e si adatta all’atmosfera del primo dell’anno, evocando desideri e sogni che non esistono in altri repertori. Non credo che i miei musicisti di Chicago sarebbero interessati al brindisi della Traviata o al Va’ pensiero, e si sa quanto ami quelle opere, ma con la fine dell’anno c’entrano poco”. In ultimo, il maestro ha raccontato di non saper ballare il valzer ma di saperlo dirigere: “Una volta pestai il piede a mia moglie Cristina”, ha concluso.

Come seguirlo in diretta (e in replica)

La diretta del Concerto di Venezia questa volta è affidata a Rai Cultura, che trasmetterà l'evento musicale in ‘differita’ nella mattinata di lunedì primo gennaio 2018, a partire dalle 13.50 sulla seconda rete di Casa Rai. La sua replica poi, verrà trasmessa su Rai5 proprio nella stessa giornata ma a partire dalle 21.15 circa. Coloro che se lo perderanno quindi, avranno possibilità di poterlo serenamente recuperare nel corso della prima serata, per iniziare il 2018 in musica e nel migliore dei modi.

Clicca qui per seguire il Concerto di Capodanno 2018 da Vienna su Raiplay

