Concerto Madonna Canale 5/ Video Mediaset, come rivedere il Rebel Heart. Mentre Lourdes “chocca” a Capodanno

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Concerto Madonna Canale 5

Uno dei grandi appuntamenti televisivi dell'anno scorso è stato senza dubbio il concerto di Madonna. Su Canale 5 è andato in onda l'8 settembre scorso l'inedito show a Sydney, ultima tappa del suo “Rebel Heart Tour”. La regina incontrastata del pop è stata seguita dai suoi fan italiani, nonostante il concerto mandato in onda nella sua versione integrale venne registrato nel marzo 2016. Ma nessuna è come Madonna, nessun artista è in grado di sorprendere e stupire come lei, non a caso i suoi concerti restano nella storia della musica. Alla sua decima tournée e all'età di 57 anni, Madonna è riuscita a fare quello che sa fare meglio: stupire, trascinare i suoi fan e dominare il palco con la sua musica e i suoi balli. Camaleontica come sempre, ha mostrato anche i costumi sfavillanti che per lei hanno firmato Gucci, Prada, Miu Miu, Moschino e Swarowsky. Tra canzoni nuove e pezzi storici, Madonna durante il suo “Rebel Heart Tour” è stata seguita da 28 musicisti, ha indossato 8 abiti diversi, ha compiuto 10 cambi di costume e ha potuto contare su una squadra di 20 ballerino, 6 cantanti di fondo e 5 per la band. Se vi siete persi l'appuntamento in seconda serata, che ha incollato alla tv un milione e 72 mila spettatori (per il 12,8% di share), potete fiondarvi nella sezione che Mediaset ha dedicato alla signora Ciccone. Un vero e proprio successo, anche a livello social (boom di interazioni, soprattutto su Twitter), che potrebbe spingere Mediaset a puntare ancora su questo prodotto. Clicca qui per l'archivio video Mediaset del concerto di Madonna.

LA FIGLIA DI MADONNA E IL CASO DELLE ASCELLE NON DEPILATE

Se c'è una cosa che Lourdes Maria ha imparato da sua madre Madonna è la capacità di scioccare. Sembra quasi che la Queen del Pop gliel'abbia trasmessa senza il bisogno di insegnargliela... Sua figlia è tornata infatti a far discutere per le sue ascelle non depilate. «Siamo pronti, 2018!», ha scritto Madonna su Instagram pubblicando la foto che la ritrae con la figlia. Fin qui niente di eclatante, se non fosse per il fatto che Lourdes ha riproposto quello che molti hanno giudicato un gesto di ribellione. Negli anni '50 era un fattore di altissimo erotismo, nei Settanta emblema della rivoluzione femminista. Estirpati dagli anni Novanta a oggi, i cosiddetti peli superflui sono diventati un simbolo di protesta, un modo per liberarsi dei diktat di bellezza. La 20enne si è fatta spesso immortalare con le ascelle non depilate. Un gesto che non deve sorprendere perché sua madre tempo fa scrisse su Instagram che questa “dimenticanza” la faceva sentire libera.

