Concerto di Capodanno 2018 Fenice di Venezia/ Diretta streaming video Rai: l'evento e la polemica di Muti

Concerto Capodanno a Venezia, il primo gennaio si apre l'evento musicale diretto dal maestro Myung-Whun Chung e la polemica con Riccardo Muti, ecco perché.

01 gennaio 2018

Concerto di Capodanno al Gran Teatro La Fenice di Venezia

Il Concerto di Capodanno al Gran Teatro La Fenice di Venezia si appresta ad allietare grande parte del mondo. Mai come questo anno, lo spettacolo riguarderà molte parti dell’Europa ma non solo. Ed infatti, l’evento in musica raggiungerà la Francia, la Germania, l'Europa dell'Est e gli Stati Uniti, ma arriverà anche nei paesi del Sol Levante, fino al Giappone e alla Corea, patria del maestro Myung-Whun Chung, cui toccherà il sublime incarico di dirigere l'orchestra e aprire anche la meravigliosa diretta televisiva con il preludio della Carmen. "Vogliamo affermare la superiorità dell'Italia nell'Opera - ha spiegato il sovrintendente della Fenice Fortunato Ortombina alla presentazione dell'evento proprio ieri mattina - e il fatto che sia un direttore straniero a dirigere il concerto assume in questo senso doppia importanza". Il Concerto di inizio anno, da 15 anni ormai è diventato uno degli spettacoli più attesi della Fondazione Teatro La Fenice. Dal novembre del 2003 infatti, la Rai ha voluto mandare in onda l’evento che è diventato un appuntamento fisso per gli amanti dell’Opera.

La polemica di Riccardo Muti

"Tutti i concerti di Capodanno sono oramai sold out - ha specificato il sovrintendente - Il nostro desiderio è che la musica diventi sempre più globale. Non la si può fermare la musica". Nel corso della conferenza di presentazione Ortombina ha potuto rispondere anche alle recenti dichiarazioni del maestro Riccardo Muti che, intervistato dal Corriere della Sera, non aveva ben compreso come mai la Rai, avesse optato per questa scelta piuttosto che trasmettere il Concerto di Vienna, diretto invece da un italiano. "Quando il maestro Muti vorrà venire a dirigere il concerto della Fenice - ha spiegato Ortombina - è ben accetto. La Rai coniuga entrambi i concerti. Anche lui non ha mai esagerato con questa polemica, continua a essere un paladino della musica italiana nel mondo. Ricordiamoci che il concerto di Capodanno è nato per la rinascita della Fenice, e il primo concerto qui l'ha diretto proprio lui".

Come seguirlo in diretta streaming video e le repliche

Il Concerto di Capodanno 2018 a Venezia presentato da Rai Cultura andrà in onda su Raiuno: dalle 12:20 verrà trasmessa in diretta la seconda parte, dopo l'Angelus del Papa. La versione integrale sarà invece trasmessa in differita su Rai Radio3 alle ore 20:30. La replica integrale del Concerto di Capodanno 2017 a Venezia sarà trasmessa il 10 febbraio 2018 su Rai 5 in doppia replica: alle ore 8:45 e alle 18:45. Per seguire e commentare l'evento sui social è stato lanciato l'hashtag ufficiale: è #CapodannoFenice.

Concerto Capodanno a Venezia: le sinfonie che verranno suonate

Il Concerto di Capodanno, potrà essere seguito anche tramite social e l’hashtag ufficiale: #CapodannoFenice. "Per RaiCom - ha specificato Francesco Amore, responsabile edizioni musicali Rai - è sempre un punto d'orgoglio veicolare nel mondo anche attraverso varie piattaforme il concerto della Fenice. È sempre un evergreen, di fatto interessante anche nei momenti successivi. Noi lo consideriamo un prodotto con una vita lunga, non è usuale". Le scorse edizioni dello show musicale inoltre, stanno continuando ad avere successo tanto che, si è pensato di racchiudere i precedenti concerti in un live per gli appassionati dell’opera. Nel corso dell’evento, verranno suonate la sinfonia "Dal Nuovo Mondo" di Antonín Dvorák, poi ci sarà un ricco spazio dedicato ai musicisti che hanno reso Venezia unica con le loro strepitose composizioni. "Dopo il preludio della Carmen - ha spiegato Ortombina - sarà la volta del Coro dei Toreadori di Verdi, un'opera scritta appositamente per il nostro teatro. I ballerini del Teatro dell'Opera di Roma (etoile Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech) saranno proiettati durante la diretta, danzeranno in alcuni dei più bei palazzi di Venezia, tra cui Ca' Giustinian e la Ca' d'Oro. Non mancherà poi il ballo del can can da La Gioconda di Amilcare Ponchielli - ha quindi continuato - e, in occasione 150 anni della morte di Gioachino Rossini, daremo spazio a L'italiana in Algeri".

