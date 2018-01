DOVE LA TERRA SCOTTA/ Su Rai Movie il film con Gary Cooper (oggi, 1 gennaio 2018)

Dove la terra scotta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Gary Cooper e Julie London, alla regia Anthony Mann. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GARY COOPER

Dove la terra scotta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 21,10. Una pellicola western che è stata affidata alla regia di Anthony Mann, la pellicola è ispirata al romanzo The Border Jumpers di Will Brown ed è stata interpretata da Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb, Arthur O'Connell, Jack Lord e Royal Dano. Gary Copper, che nel film veste i panni di Link Jones, è stato un celebre attore statunitense considerato uno dei personaggi più importanti della storia del cinema americano. Si trova, infatti, all'undicesimo posto della classifica delle maggiori star hollywoodiane. Tra i film più celebri interpretati da Gary Cooper citiamo Mezzogiorno di fuoco, I giganti del mare e Veracruz. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

DOVE LA TERRA SCOTTA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il protagonista della storia è Link Jones, un ex criminale che ha ormai detto addio alla sua vecchia vita malavitosa. Intenzionato a portare un insegnante nella piccola struttura scolastica del paese in cui vive, si reca in città. Link, porta con se i risparmi di tutti gli abitanti del suo paesino. Quella somma di denaro servirà come anticipo da consegnare al maestro che accetterà l'incarico. Tutto sembra andare per il meglio quando, durante una sosta di rifornimento, il treno viene assalito da una banda di criminali ed uno dei quattro ruba la valigia contente il denaro di Link. Ne nasce una sparatoria nella quale uno dei malviventi rimane ucciso. Link ed altri due passeggeri del treno (Billie e Sam) non riescono a risalire sul treno e rimangono da soli in quella stazione desolata. Nel tentativo di trovare un riparo per la notte, i tre si imbattono nel nascondiglio della banda che ha messo a segno il colpo al treno, scoprendo che il capo della gang è il vecchio socio di Link.

