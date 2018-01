DRACULA DI BRAM STOKER/ Su Rai 4 il film con Gary Oldman (oggi, 1 gennaio 2018)

Dracula di Bram Stoker, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Gary Oldman e Winona Ryder, alla regia Francis Ford Coppola. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018

il film horror in prima serata su Rai 4

FRANCIS FORD COPPOLA ALLA REGIA

Dracula di Bram Stoker, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola horror più amata dagli appassionati del genere, stiamo parlando di Dracula di Bram Stoker, che è stata diretta nel 1992 da Francis Ford Coppola, noto e stimato regista statunitense, oltre che produttore e sceneggiatore. Ispirato dall'omonimo romanzo scritto appunto dal romanziere irlandese, Bram Stoker, nel cast figurano noti attori del cinema americano tra cui Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Cary Elwes e Bill Campbell. Il grande successo riscosso dal film permise alla casa di produzione di proprietà del regista Francis Ford Coppola di riprendersi da una quasi inevitabile bancarotta. Dracula di Bram Stoker incassò infatti oltre 215 milioni di dollari, a fronte di un budget pari a 40 milioni. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DRACULA DI BRAM STOKER, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Siamo nel 1462 ed il popolo turco sta letteralmente invadendo l'Europa nel tentativo di inculcare nuovi usi e costumi. Il cavaliere Vlad Tepes decide così di partire per intervenire attivamente nei luoghi del conflitto, salvaguardando i precetti cristiani. Tornato a casa però, scopre che Elisabetta (la donna che ama) si è suicidata credendolo morto, a causa di una falsa notizia diffusa da un sacerdote cristiano. Affranto dal dolore per la perdita della sua amata Vlad, noto anche come Dracula, da sfogo alla sua collera rinnegando la Chiesa Cristiana e tramutandosi in un vampiro immortale. Trascorrono circa quattro secoli ed il conte Dracula accoglie del suo maestoso castello Jonahtan Harker, dipendente di una ditta immobiliare londinese che si occupa di alcune compravendite per conto di Dracula. Quest'ultimo, dopo aver compreso che lo spirito della sua amata Elisabeta si è reincarnato nel corpo della fidanzata di Harker (Mina), imprigiona quest'ultimo nel suo castello e parte alla volta di Londra. Qui trova Mina e riesce facilmente a sedurla, mentre si nutre del sangue della povera Lucy, miglior amica di Mina. La giovane, vampirizzata da Dracula decide di rivolgersi al dottor Van Helsing, professore universitario che conosce molto bene il fenomeno del vampirismo. Nel frattempo Harker riesce a fuggire dal castello di Dracula e contatta Mina raccontandole quando accaduto. La giovane donna accantona l'infatuazione per Dracula e raggiunge Harker per sposarlo. Nel finale sarà proprio Mina a sferrare il colpo di grazie che ucciderà Dracula. Così facendo lo libererà dalla maledizione che ha tenuto prigioniero il conte per quattro secoli.

