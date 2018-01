Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Dopo la separazione: “Nella vita si cade e ci si rialza sempre”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: dopo la separazione la showgirl rompe il silenzio. “Nella vita si cade e ci si rialza sempre”, ha scritto sulla sua pagina Instagram

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore (Foto: da Chi)

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono detti addio dopo una storia d'amore di undici anni. Dopo le indiscrezioni sulla loro separazione, con dettagli anche relativi all'accordo che hanno raggiunto, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio e parlare. Lo ha fatto con un post su Instagram, il primo dell'anno. Questa è solitamente l'occasione per tracciare un bilancio dell'anno che va in archivio e per parlare di un nuovo inizio. Lo sarà a maggior ragione per loro a fronte della separazione... E dunque la showgirl ha dedicato il suo nuovo inizio al figlio Nathan, di sette anni. Ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia del bambino e ha scritto una didascalia nella quale fissa anche i suoi buoni propositi. «Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai», scrive l'ormai ex moglie di Flavio Briatore, che sta trascorrendo le festività nel resort di lusso che possiede in Kenya.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, IL POST DOPO LA SEPARAZIONE

Elisabetta Gregoracci avrebbe trascorso l'ultima notte dell'anno con la migliore amica a Miami. Da lì dunque dovrebbe aver pubblicato il suo post di auguri di Capodanno con il quale affronta per la prima volta il delicato tema della sua separazione da Flavio Briatore. «Auguro di cuore ad ognuno di voi un 2018 strepitoso, felice e pieno di soddisfazioni, carico di positività, gioie e salute con le persone che vi amano, vi vogliono bene e vi apprezzano, ricordatevi che ognuno di noi non è mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere». Nei giorni scorsi, invece, Elisabetta Gregoraci aveva affidato, sempre attraverso Instagram, alcuni commenti, seppur mai espliciti, sulla fine del matrimonio con il noto imprenditore. «Più forte è il carattere, più fragile è l’anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più», aveva scritto la showgirl.

