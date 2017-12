GREMLINS 2/ Su Italia 1 il film con John Glover e Robert Prosky (oggi, 1 gennaio 2018)

Gremlins 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: John Glover, Robert Prosky e Christopher Lee, alla regia Joe Dante. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantasy nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST JOHN GLOVER

Gremlins 2 - La nuova stirpe, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 16,25. Una pellicola del 1984 di genere commedia e horror che è stata prodotta nel 1990 per la regia di Joe Dante, il quale però, non è riuscito a replicarne il successo del primo. Con John Glover, Robert Prosky, Christopher Lee e Phoebe Cates, la quale è divenuta famosa con il celebre film Paradise, il film è tratto dal soggetto di Chris Columbus ed è distribuito dalla Warner Bros. Le musiche portano la firma di Jerry Goldsmith e Alexander Courage mentre la produzione è di Michael Finnell. La sceneggiatura è di Charles S. Haas, sceneggiatore e attore americano che ha lavorato anche nel film Balle spaziali 2 - La vendetta, mentre la fotgrafia è di John Hora, che ha lavorato anche come direttore della fotografia per il film del 1988 di Michael Jackson "Moonwalker". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GREMLINS 2 - LA NUOVA STIRPE, LA TRAMA DEL FILM COMEDY

E' passato un pò di tempo e Kate e Billy si sono trasferiti a New York dove entrambi hanno trovato impiego in un enorme palazzo supertecnologico messo in piedi dall'impero Clamp, di cui fa parte un noto e facoltoso imprenditore della città. Sarà proprio Clamp a decidere di radere al suolo il vecchio negozio di cianfrusaglie dove viene tenuto Gizmo, il piccolo Mogwai. Il mostriciattolo è dunque costretto a scappare, e mentre si trova per le strade della città viene fatto prigioniero da due studiosi che stanno conducendo degli esperimenti di genetica su alcuni animali nel medesimo edificio dove i due ragazzi lavorano. Improvvisamente, Billy sente un postino che fischietta un motivetto...lo stesso che cantava il piccolo Mogwai; messo al corrente della sua provenienza farà irruzione nel laboratorio per salvare Gizmo da quei crudeli esperimenti. Ritrovatisi ancora una volta insieme, i due inizieranno a subire tutta una serie di peripezie e di sventure, ed ancora una volta ritorneranno i Gremlins all'attacco, i quali diffonderanno batteri chimici e germi per tutta la città seminando paura e terrore. Alla fine, però, l'intelletto umano avrà la meglio sui piccoli mostriciattoli...

