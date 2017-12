GREMLINS/ Su Italia 1 il film con Zack Calligan e Phoebe Cates (oggi, 1 gennaio 2017)

Gremlins, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Zack Calligan, Phoebe Cates e Hoyte Axton, alla regia Joe Dante. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ZACK CALLIGAN

Gremlins, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2017 alle ore 14.10. Una pellicola di genere fantastico, commedia e horror datata 1984 che è stata affidata alla regia di Joe Dante, noto per gli effetti speciali dei suoi film tra i quali ricordiamo Piranha, Salto nel buio, Looney Tunes: Back in Action e Ai confini della realtà. Il soggetto e la sceneggiatura del film sono di Chris Columbus mentre Steven Spielberg e Frank Marshall sono i produttori esecutivi. La pellicola è stata distribuita dalla Warner Bros ed è stata un grande successo all'epoca, ottenendo riscontri positivi da parte dei critici, soprattutto per il suo bilanciamento perfetto fra horror e commedia. Gli effetti speciali sono stati curati da Chris Walas, Richard Ratliff, Ken Speed, Robert MacDonald e Bob MacDonald Jr, mentre la scenografia è di Jackie Carr. Le musiche invece sono di Jerry Goldsmith e Noel Regney ed il film è prodotto da Michael Finnell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GREMLINS, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Randall Peltzer, un disastroso inventore, trova in un negozio di cianfrusaglie un animaletto molto strano, un Mogwai chiamato Gizmo, tanto buffo ed incredibilmente tenero. Pensando che possa essere il regalo di Natale perfetto per suo figlio Bill, lo porta a casa con sè, non prima però di essere avvertito riguardo la necessità di seguire alcune piccole e semplici norme per farlo crescere, mai farlo bagnare, poichè l'acqua da vita al suo ciclo di riproduzione portandolo dunque a moltiplicarsi mai esporlo alla luce perchè lo infastidisce, soprattutto quella solare che lo annienterebbe e mai farlo mangiare dopo la mezzanotte. Ovviamente, queste tre semplici regole verranno inavvertitamente trasgredite dando così origine ad un elevatissimo numero di piccoli e temibili mostriciattoli che creeranno un enorme caos portando scompiglio in tutta la città di Kingston Falls.

© Riproduzione Riservata.