I Fatti Vostri/ Speciale oroscopo 2018 di Paolo Fox in diretta video e streaming: quali sono i segni favoriti?

Tutti aspettano l'Oroscopo 2018 di Paolo Fox nella puntata speciale de I Fatti Vostri che andrà in onda l'1 gennaio a partire dalle ore 11 su Rai 2: quali saranno i segni in e out?

01 gennaio 2018 Redazione

I fatti vostri, lo speciale oroscopo Paolo Fox (Facebook)

I Fatti Vostri, programma di Rai 2 di Michele Guardì, condotto da Giancarlo Magalli, Laura Forgia e Giò di Tonno, andrà in onda anche il 1° gennaio 2018, a partire dalle ore 11, con la puntata speciale riguardante il tradizionale oroscopo di inizio anno di Paolo Fox. Lo speciale oroscopo di Paolo Fox de I Fatti Vostri, negli anni scorsi, è stato un appuntamento speciale del programma di Michele Guardì che andava in onda in prima serata. Quest'anno, lo speciale andrà in onda nell'orario canonico riservato a I Fatti Vostri ossia dalle ore 11 fino alle ore 13. L'astrologo del programma di Rai 2, durante una recentissima puntata de La vita in diretta, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, ha già fornito qualche prima anticipazione riguardante l'andamento dei segni zodiacali per quanto concerne l'anno che sta per arrivare. La puntata in questione de La vita in diretta, andata in onda il 22 dicembre 2017, è disponibile su Rai Play. I segni favoriti per quanto riguarda l'anno nuovo, secondo Paolo Fox, sono Pesci, Capricorno, Vergine e Scorpione.

PAOLO FOX: I SEGNI FAVORITI PER IL 2018

Per quanto riguarda gli altri segni zodiacali, invece, Paolo Fox vede per l'Ariete un anno con molte situazioni difficile da superare; per il Toro, invece, sarà un anno che verrà segnato da decisioni importanti; per i Gemelli, sarà un anno migliore rispetto al 2017; per il Cancro, invece, ci sono cambiamenti importanti in vista; anche per il Leone, ci saranno importanti novità all'orizzonte; per la Bilancia, invece, gennaio sarà difficile ma il resto dell'anno sarà buono; per il Sagittario, sarà un 2018 positivo solo per quanto riguarda la seconda metà dell'anno; per l'Acquario, invece, sarà un anno confusionario soprattutto per quanto riguarda i primi mesi. Tornando ai segni favoriti, invece, i Pesci, vivranno molti mesi positivi nel 2018; il Capricorno, invece, avrà il coraggio di allontanare dalla propria vita le persone negative; per la Vergine, invece, si prospetta un gennaio davvero importante; per lo Scorpione, infine, sarà un anno che avrà tutti i pianeti favorevoli.

LA DIRETTA STREAMING DELLO SPECIALE OROSCOPO 2018

Uno dei momenti più attesi dell'inizio del nuovo anno è sicuramente quello legato alle previsioni di Paolo Fox. Anche oggi, 1 dicembre, Rai 2 ci regalerà la classifica e l'oroscopo del nuovo anno per tutti i segni a partire dall'Ariete e finendo ai Pesci con tanto di consigli e nuove possibilità in arrivo. I fanatici dell'oroscopo e anche i curiosi non si perderanno l'appuntamento in tv ma per tutti coloro che non possono o non vogliono rimanere a casa per l'evento televisivo di inizio anno, sicuramente avranno modo di seguire tutto in diretta streaming su tablet e dispositivo mobile. Anche lo speciale I Fatti Vostri sarà disponibile nella sezione di RaiPlay raggiungibile cliccando qui. Per i ritardatari e coloro che passeranno la mattinata a letto dopo i furori della notte, ci sarà la possbilità di vedere o rivedere la puntata anche nella sezione on demand del sito Rai, disponibile alla sezione raggiungibile cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.