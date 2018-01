IL CIGNO NERO/ Su Rai 4 il film con Natalie Portman e Mila Kunis (oggi, 1 gennaio 2017)

Il cigno nero, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Natalie Portman, Mila Kunis e Vincent Cassel, alla regia Darren Aronofsky. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rai 4

NEL CAST NATALIE PORTMAN

Il cigno nero, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 23:15. Una pellicola di genere thriller con il titolo originale Black Swan ed è stata realizzata nel 2010 e diretta dal regista Darren Aronofsky, noto per aver diretto altri film di enorme successo come The Wrestler, The Fountain - L'albero della vita e Requiem for a Dream. Il film, è un thriller psicologico ed è stato distribuito dalla 20th Century Fox con le musiche che sono state composte da Clint Mansell, musicista e compositore inglese che ha curato le musiche per diversi film di Aronofsky e non solo. Infatti, oltre a scrivere le musiche per diversi film ha curato anche la colonna sonora di un videogioco chiamato Mass Effect 3. Gli interpreti del film Il cigno nero sono Natalie Portman, interprete di tantissimi film di successo quali Leon e V per Vendetta, che qui ha il ruolo della protagonista Nina Sayers, Mila Kunis nel ruolo di Lily e Vincent Cassel in quello di Thomas Leroy. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL CIGNO NERO, LA TRAMA DEL FILM TRILLER

La storia è ambientata a New York e si svolge nel mondo della danza e del balletto classico. Qui, Nina, la protagonista, è una ballerina del New York City Ballet e, come tutte coloro che praticano il ballo di professione, è assorbita totalmente dal ritmo scandito dai tutù, dalla sala prove e dagli allenamenti ininterrotti ed estenuanti sotto l'esigente sguardo di Thomas Leroy, il direttore artistico. Quando questi decide di sostituire la prima ballerina per la nuova stagione, che si aprirà con Il Lago dei Cigni, la sua scelta ricadrà su Nina. La ragazza, che da sempre sogna di diventare una vera e propria star nel mondo della danza, ha però una temibile avversaria, Lily, la nuova ballerina. Questa infatti, a differenza di Nina, possiede una forte sensualità che le permette di calarsi perfettamente nei panni del Cigno nero e questo per Nina sarà motivo di insicurezza al punto tale da diventare un'ossessione che porterà in breve tempo la giovane ballerina a conoscere e far venir fuori il suo lato più malvagio ed oscuro. In poco tempo, infatti, ella si calerà alla perfezione nel ruolo perfido, malvagio e meschino del mortale cigno nero ma, questo la condurrà quasi alla follia e all'autodistruzione.

