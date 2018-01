IL COWBOY CON IL VELO DA SPOSA/ Su la7 il film con Hayley Mills (oggi, 1 gennaio 2018)

Il cowboy con il velo da sposa, il film in onda su La7 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Hayley Mills, Maureen O'Hara, Brian Keith e Charles Ruggles. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su La7

NEL CAST HAYLET MILLS

Il cowboy con il velo da sposa, il film in onda su La7 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 20,35. Una pellicola di genere western che è stata prodotta dalla casa di produzione americana fondata da Walt Disney. La pellicola comica del 1961, è stata ispirata dall'opera scritta dal romanziere tedesco Erich Kästner ed intitolata Carlottina e Carlottina. Il cast de Il cowboy con il velo da sposa, è composto dagli attori Hayley Mills, Maureen O'Hara, Brian Keith, Charles Ruggles, Una Merkel, Leo G. Carroll e Joanna Barnes. Haylet Mills, che nel film interpreta i personaggi di Sharon McKendrick e Susan Evers, è un'attrice statunitense nota per aver vestito i panni della protagonista del film Disney noto come Il segreto di Pollyanna. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL COWBOY CON IL VELO DA SPOSA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Sharon e Susan sono due gemelle che, a causa della burrascosa separazione dei genitori, ignorano l'esistenza l'una dell'altra. Per uno strano scherzo del destino le due ragazzine si incontrano nello stesso campeggio dove trascorreranno le loro vacanze. Dopo aver notato la loro straordinaria somiglianza, il loro rapporto non inizia nel migliore dei modi. Tra le due inizia infatti ad instaurarsi un legame conflittuale che culmina in una rissa durante un party. Per punire la loro condotta indisciplinata, la direttrice Inch decide di sistemarle all'interno della stessa stanza. Piano piano, iniziano a conoscersi meglio, diventando amiche. Quando scoprono di esser sorelle decidono di scambiarsi i ruoli, in modo tale da conoscere il genitore di cui ignoravano l'esistenza. Tenteranno inoltre, di far innamorare nuovamente i loro genitori. Peccato che Mitch sia in procinto di sposare un'altra donna, Vicky.

© Riproduzione Riservata.