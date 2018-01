IL GIOIELLO DEL NILO/ Su Rai 3 il film con Michael Douglas (oggi, 1 gennaio 2018)

Il gioiello del Nilo, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Lewis Teague. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai 3

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il gioiello del Nilo, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola d'avventura che è il secondo film della saga cinematografica iniziata con All'inseguimento della pietra verde, la pellicola è stata diretta da Lewis Teague nel 1985. Dopo il grande successo ottenuto dal primo film della seria, la produzione decise di affidare nuovamente la direzione del sequel a Teague, riconfermando il cast di attori protagonisti composta da Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny De Vito. Sulla scia dell'entusiasmo legato al film All'inseguimento della pietra verde, anche Il gioiello del Nilo ha riscosso un certo successo in termini di incassi al botteghino. Tuttavia, al contrario di quanto accaduto con il primo film della serie, la critica è apparsa alquanto scettica sulla qualità della sceneggiatura e della performance degli attori protagonisti. La storia inizia a sei mesi di distanza dagli avvenimenti narrati nel primo film della saga. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL GIOIELLO DEL NILO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

I protagonisti Jack e Joan, convivono e sembrano apparentemente felici delle loro nuove esistenze, così tranquille e prive di pathos e avventura. In realtà, Jack desidera tornare alla sua vecchia vita, così come Joan ha voglia di riassaporare nuovamente il brivido dell'avventura, elemento indispensabile per tornare a scrivere i suoi romanzi. Casualmente, Joan fa la conoscenza di un ricco sceicco arabo, Omar, che le offre la possibilità di trasferirsi presso il suo maestoso palazzo, dove potrà condurre una vita di lusso e ricchezze infinite. Jona cade nella trappola di Omar, mentre Jack si imbatte in Ralph, il suo vecchio collega da lui abbandonato in Colombia ed assetato di vendetta nei suoi confronti. Dopo aver compreso le reali intenzioni dello sceicco, che in realtà è un dittatore senza scrupoli, Jack e Ralph decidono di coalizzarsi e partire alla volta del regno di Kadir. Qui tenteranno di salvare la vita di Joan finita nelle grinfie di Omar e cercheranno di portare alla luce il Gioiello del Nilo, uno dei tesori più preziosi dell'intero Oriente. Nel frattempo la povera Joan viene rinchiusa nelle segrete del castello, fino a che non accettarà di portare a termine un articolo in cui descrive Omar come un sovrano lungimirante e moderno. Durante la sua prigionia conosce Al-Juhara, un individuo dotato di poteri magici che, in realtà, è il vero gioiello del Nilo

© Riproduzione Riservata.