INDEPENDENCE DAY/ Su Italia 1 il film con Will Smith e Jeff Goldblum (oggi, 1 gennaio 2018)

Independence day, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Will Smith e Jeff Goldblum, alla regia Roland Emmerich. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

WILL SMITH NEL CAST

Independence day, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola cinematografica d'azione e fantascienza che è stata diretta nel 1996 da Roland Emmerich, regista americano che ha curato la regia di numerosi film fantascientifici che hanno segnato la storia del cinema internazionale di genere, come The Day After Tomorrow e Moon 44 - Attacco alla fortezza. Nel cast di Independence day, figurano grandi nome del cinema hollywoodiano come Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Margaret Colin, James Rebhorn e Robert Loggia. Jeff Goldblum, che interpreta il personaggio di David Levinson, è un attore stunitense reso celebre dalle sue apparizioni in Jurassic Park, Il buongiorno del mattino, Guardiani della Galassia Vol.2 e Grand Budapest Hotel. Nel 2018 farà parte del cast di Jurassic World - Il regno distrutto. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

INDEPENDENCE DAY, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La Terra viene improvvisamente invasa da un esercito di navicelle aliene che si posizionano a ridosso delle più grandi metropoli del pianeta. Dopo l'atterraggio, gli UFO iniziano ad intercettare le comunicazioni satellitari e David Levinson, professore specializzato in telecomunicazioni, riesce a comprendere il terribile segnale che si cela dietro alle interferenze create dagli alieni. Le navicelle sono infatti sincronizzate per generare un conto alla rovescia che nei 27 minuti successivi distruggerà intere città in giro per il mondo. Non c'è tempo da perdere e Levinson cerca di contattare il presidente degli Stati Uniti. Quest'ultimo, cerca di intervenire per arginare la drammatica situazione ma ogni tentativo sembra essere vano. Al termine dei 27 minuti, tutte le città sui cui le astronavi sono atterrate vengono brutalmente rase al suolo, distruggendo i monumenti più rappresentativi e provocando la morte di migliaia di persone. Mentre il presidente degli USA ed il suo staff riescono miracolosamente a salvarsi, gli eserciti di tutto il mondo cercano di coalizzarsi inviando degli F18 a tentare di eliminare le navicelle aliene. Il tentativo si dimostra però vano, con le astronavi dotate di un potentissimo scudo. Nel frattempo, l'unico aviatore sopravvissuto all'attacco, Russell Casse, riesce a stordire un alieno ed a trasportarlo nella vicina area 51. L'alieno però uccide l'intera equipe medica impegnata a studiarlo e poco prima di morire sotto i colpi di arma da fuoco del maggiore Mitchell, il presidente apprende dall'alieno stesso che gli extraterrestri sono intenzionati ad impossessarsi della Terra, dopo averne prosciugato ogni risorsa.

