J-AX/ Si chiude il Tour Comunisti col Rolex con Fedez (Danza con me)

J-Ax è una delle star a salire sul palco su Rai Uno nell'evento Roberto Bolle-Danza con me, uno spettacolo dedicato al mondo del balletto con tanti ospiti internazionali.

01 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Fedez e J-Ax

Stasera su Rai Uno in prima serata allo spettacolo Roberto Bolle-Danza con me, oltre a Miriam Leone, il ballerino si esibirà in particolari duetti con Tiziano Ferro e con uno dei rapper più famosi della scena musicale e cioè J-Ax. Quest’ultimo, insieme al suo compagno di merende Fedez, ha tutte le ragioni per esultare e cominciare il nuovo anno all’insegna della gioia. Infatti, stando alle ultime rivelazioni, il singolo Senza pagare ed uscito a maggio del 2016 ha ottenuto sei dischi di platino ed è primo nella classifica dei più ascoltati su Spotify. Senza pagare è il quarto estratto dall’album Comunisti col rolex, vendendo oltre 600 mila copie. Dopo questo clamoroso risultato c’è da scommettere che i due rapper della scena musicale italiana possano tornare presto a collaborare insieme.

J-AX, FINISCE IL TOUR COMUNISTI COL ROLEX

Dopo un anno costellato da risultati incredibili, J-Ax e Fedez chiuderanno la loro collaborazione il 1 giugno a San Siro. Infatti, questa data è stata scelta come l’ultima tappa del loro tour Comunisti col rolex. Nel corso del 2017, i due sono saliti sui più importanti palchi d’Italia per esibirsi nei loro duetti e La Finale rappresenta il punto di arriva di questa unione fruttuosa che ha portato Fedez e J-Ax ad ottenere dischi di platino e migliaia di copie vendute. Per questo progetto, inoltre, i due hanno collaborato anche con altri artisti italiani come Arisa e Loredana Bertè e ora si apprestano a chiudere in bellezza. Qualche giorno fa, i due rapper hanno consolidato la loro amicizia e la loro unione artistica decidendo di sottoporsi a un tatuaggio scelto in ambito della stream to Tattoo su Spotify da centinaia di partecipanti alle votazioni. Così, hanno preso parte a una speciale sessione in quel di Milano, decidendo di documentare l’incisione su pelle tramite dirette social per restare sempre aggiornati con i fans. Nel frattempo, J-Ax si “separerà” provvisoriamente dal suo compare per prendere parte al capodanno in quel di Sassari, in un evento che porterà sul palco anche Pelù e Malika Ayane.

J-AX, LA SCHEDA

è una delle star che salirà sul palco di Roberto Bolle-Danza con me, l’evento in prima serata trasmesso da Rai Uno e che vede molti personaggi del mondo dello spettacolo duettare ed esibirsi con l’etoile italiana. J-Ax, il cui vero nome è Alessandro Aleotti è un rapper e cantautore italiano. Dopo un inizio prettamente concentrato sul primo genere citato, la sua musica è virata verso il pop. Ha fondato il due Articolo 31 con cui pubblica alcuni degli album di maggior successo come Messa di vespiri, Così com’è e Nessuno. L’ultimo album degli Articolo 31 è Italiano Medio e nel 2006 inizia la carriera solista di J-Ax. Il so primo album è Di sana pianta. Con Deca dance e Rap ’n Roll raggiunge vette altissime di vendite. Il bello d’esser brutti è il quinto album da solista che vede la collaborazione con altri importanti personaggi della scena musicale italiana come Nina Zilli, Max Pezzali, Club Dogo e Neffa. Dall’album viene estratto Maria Salvador che ottiene grandissimo successo. Nel 2016 inizia la collaborazione con Fedez, pubblicando il singolo Vorrei ma non posto accompagnato dal videoclip. A novembre dello stesso anno viene pubblicato Assenzio a anche il titolo dell’album Comunisti col Rolex, il cui tour omonimo i sta portando in giro per l’Italia.

© Riproduzione Riservata.