KARATE KID II-LA STORIA CONTINUA/ Su Tv8 il film con Ralph Macchio (oggi, 1 gennaio 2018)

Karate kid II - La storia continua, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Ralph Macchio, Pat Morita e Martin Kove, alla regia John G. Avildsen. Il dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su TV8

NEL CAST RALPH MACCHIO

Karate kid II - La storia continua, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 21,55. Una pellicola d'azione del 1986 che è stata diretta da John G. Avildsen (Rocky, Salvate la tigre, Conta su di me) ed interpretata da Ralph Macchio (I ragazzi della 56esima strada, Mississippi adventure, Mio cugino Vincenzo), Pat Morita (Millie, Mi gioco la moglie a Las Vegas, la serie tv Happy days) e Martin Kove (Rambo 2 - La vendetta, Anno 2000 - La corsa della morte, la serie tv New York New York). Il film è la seconda parte della trilogia originale di Karate kid, realizzata fra il 1984 e il 1989 dal regista Avildsen e interpretata dallo stesso cast. In anni più recenti il franchise ha avuto un ulteriore rilancio, culminato con una serie tv di imminente uscita. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KARATE KID II - LA STORIA CONTINUA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film prende il via subito dopo la conclusione del primo capitolo in cui Daniel (Ralph Macchio) aveva vinto un importante torneo. Il secondo classificato, appartenente ad un dojo avversario, viene brutalmente malmenato dal suo sensei, ma Miyagi (Pat Morita), maestro di Daniel, interviene per difenderlo. La madre di Daniel deve partire per lavoro per un'altra città, così, il ragazzo rimane ospite in casa di Miyagi. Anche questi però deve improvvisamente partire per il Giappone, al capezzale di suo padre morente. Arrivati ad Okinawa i due vengono però dirottati in un hangar deserto, dove Miyagi incontra Sato (Danny Kamekona), un vecchio compagno di dojo di Miyagi e ora suo accerrimo nemico. Daniel infatti, scopre che i due dopo essere stati amici per molti anni ed avere studiato arti marziali insieme, avevano litigato quando Miyagi aveva infangato la reputazione dell'amico, rubandogli la fidanzata. Ora, Sato e il suo allievo Chozen (Yuji Okumoto) intendono riscattare l'onore del maestro con un duello rimandato per decenni. Miyagi era infatti partito dal Giappone prima di poter dare all'ex amico la possibilità di riscattarsi.

© Riproduzione Riservata.