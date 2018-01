KARATE KID III/ Su Tv8 il film con Ralph Macchio e Pat Morita (oggi, 1 gennaio 2018)

Karate kid III - La sfida finale, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Ralph Macchio, Pat Morita e Martin Kove, alla regia John G. Avildsen. Il dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Tv8

NEL CAST RALPH MACCHIO

Karate kid III - La sfida finale, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 23,15. Una pellicola d'azione del 1989 diretta da John G. Avildsen (Rocky, Salvate la tigre, Conta su di me) ed interpretata da Ralph Macchio (I ragazzi della 56esima strada, Mississippi adventure, Mio cugino Vincenzo), Pat Morita (Millie, Mi gioco la moglie a Las Vegas, la serie tv Happy days) e Martin Kove (Rambo 2 - La vendetta, Anno 2000 - La corsa della morte, la serie tv New York New York). Il film conclude la trilogia originale di Karate kid, iniziata nel 1984 con il film Per vincere domani - The Karate Kid. Tutti e tre film sono interpretati dallo stesso cast e diretti dallo stesso regista. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

KARATE KID III - LA SFIDA FINALE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Dopo la conclusione del primo film della saga, in cui John Kreese (Martin Kove) aveva perduto la sfida contro Daniel (Ralph Macchio) e Miyagi (Pat Morita), il suo dojo perde tutto il suo perstigio e viene disertato dagli studenti. Dopo alcuni mesi di tentativi di restare a galla, John decide di chiudere il suo dojo, il Kobra Kai. John si rivolge quindi a un suo ex commilitone del Vietnam, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), oggi diventato ricchissimo. Questi lo aiuta a rimettersi in sesto economicamente ma il vero obiettivo di John è vendicarsi di coloro che hanno causato la sua rovina, Daniel e Miyagi. I due sono da poco tornati da Okinawa, dopo gli eventi del secondo capitolo della saga. Daniel, ha appena aperto un negozio di bonsai, dove conosce Jessica (Robyn Lively), con cui inizia rapidamente una relazione. Intanto, Silver assolda Mike Barnes (Sean Kanan), un karateka molto abile e violento e, cerca nel contempo di guadagnarsi la fiducia di Miyagi e Daniel per conoscerli meglio. Daniel riceve quindi l'invito ad un nuovo torneo, a cui si iscrive con entusiasmo nonostante il parere contrario di Miyagi. Silver, venuto a conoscenza di questo evento, farà iscrivere al torneo anche Mike Barnes per sfidare il giovane campione di Miyagi.

