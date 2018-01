LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Ron Clements (oggi,

La principessa e il ranocchio, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Anika Noni Rose e Keith David, alla regia Ron Clements e John Musker. Il dettaglio.

RON CLEMENTS ALLA REGIA

La principessa e il ranocchio, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 23:05. Un lungometraggio di animazione uscito nelle sale cinematografiche nel dicembre del 2009. Il film, di cui il titolo originale è "The Princess and the Frog", è stato creato con la tradizionale tecnica dei film Disney ed è il 49º classico prodotto dal celebre studio di animazione cinematografica statunitense. Ispirato liberamente alla nota fiaba dei Fratelli Grimm "Il principe ranocchio", il film ha la regia di Ron Clements e John Musker mentre le musiche sono di Randy Newman. La sceneggiatura è di Ron Clements, Greg Erb, Rob Edwards, Jason Oremland e John Musker, il montaggio è di Jeff Draheim che ha lavorato in altri celebri film di animazione come Oceania, Winston, La Ballata di Nessie ed il famosissimo Frozen - Il Regno del Ghiaccio. La pellicola è distribuita dalla Walt Disney Pictures Italia ed il cast è costituito da Anika Noni Rose nel ruolo di Tiana, Keith David nel ruolo del Dr.Facilier, Bruno Campos che interpreta il principe Naveen, Oprah Winfrey è Eudora e John Goodman che è Eli "Gran Papà" La Bouff. La principessa e il ranocchio è considerato il primo film del cosiddetto "Revival Disney" ossia il secondo Rinascimento Disney ed ha incassato in totale circa 267 milioni di dollari. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Siamo nel 1926 e ci troviamo a New Orleans, sulle rive del fiume Mississippi. Tiana è la figlia di Eudora, una sarta che cuce abiti per Charlotte, una bambina amica di Tiana, figlia di un ricco signore del posto, tale Eli "Gran Papà" la Bouff. Tiana ha un grande sogno, che è anche il sogno del suo amato papà, aprire un ristorante caratterizzato da buona musica ed ottimo cibo. Per far si che questo sogno diventi realtà, la piccola lavora instancabilmente tutto il giorno per poter guadagnare i soldi necessari all'acquisto di un locale dove poter aprire il suo ristorante. Il suò papà purtroppo muore prematuramente prima che il sogno si realizzi ma, Tiana continua a perseguire tenacemente il suo scopo. Intanto, giunge in città a bordo di una nave il principe Naveen di Maldonia assieme al suo valletto Lawrence. I due devono raggiungere la villa di Eli "Gran Papà" la Bouff perchè qui si terrà un ballo in maschera. Mentre cercano di raggiungere la villa, i due si imbattono in un tipo losco e un pò strano dall'apparenza di un pover'uomo. In realtà, dietro questa figura si nasconde il malvagio Dr. Facilier, un perfido stregone voodoo che lo tramuta in un ranocchio e che convince Lawrence ad assumere le sembianze del principe, persuadendolo alla vendetta nei confonti del suo regale padrone. L'unico modo per poter ritornare ad essere quello di prima è di ricevere il bacio di una principessa, dunque, nel corso della festa, egli scambia Tiana per una tale e le chiede un bacio. Cosa accadrà? Accadrà che sarà Tiana, stavolta, a trasformarsi in una viscida e graziosa ranocchia ed i due, con queste nuove sembianze, saranno obbligati a vivere nella palude. Qui conosceranno simpatici personaggi come la lucciola Ray e il coccodrillo Louis, e, nonostante i due abbiano perso le speranze di ritornare degli esseri umani, durante la celebrazione del Carnevale accadrà qualcosa che rimescolerà tutte le carte in tavola...

