Lassù Nevica /Oggi su Rai Uno il film tedesco di Natale campione di ascolti (1 gennaio 2018)

Lassù Nevica, in onda su Rai uno alle 14.50, è un film tedesco dedicato al Natale adatto a tutta la famiglia. Diretto da Vivian Naefe, narra le vicende di un gruppo di condomini che...

01 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Lassù Nevica (una scena del film)

Con il titolo originale di 'Obendrüber Da Schneit Es', 'Lassù Nevica' è una pellicola prodotta per la televisione dal cinema tedesco, un filone amato in Italia sia nei film che nelle serie televisive. Nel pomeriggio del 1 gennaio 2018, con inizio alle 14,50, Rai 1 propone questa pellicola di grande emotività. Ancora una volta, il periodo è quello adatto, capace di essere fattore di coesione familiare durante il primo giorno dell'anno, un modo per iniziare il 2018 con calore e raccoglimento da parte di tutti davanti al piccolo schermo.La scelta di questa pellicola non è per nulla casuale, un'ottima proposta, inusuale ed ideale, che Rai 1 offre al proprio share. Protagonisti della vicenda sono un cast di attori tedeschi magari poco conosciuti in Italia ma molto apprezzati in terra natia. Tra di essi citiamo un ottimo trio d'interpreti: Diana Amft, Wotan Wilke Möhring e la bravissima Gisela Schneeberger. Il cast diretto dal regista tedesco Vivian Naefe, uno dei protagonisti dietro le cineprese del cinema contemporaneo teutone con pellicole rinomate come il premiato 'Die Wilden Hühner' oppure il recente 'Tief Durchatmen, Die Familie Kommt' (film che stanno calamitando l'attenzione di produttori e traduttori pronti per il doppiaggio anche in lingua italiana), ha la capacità di entrare con lentezza nella trama approfondendo molto il risvolto psicologico dei personaggi. L'attrice più rinomata del cast, conosciuta anche in Italia, è la brava Diana Amft, conosciuta in tutto il mondo per alcuni film recitati in terra natia ma anche per serie conosciute come 'Squadra Speciale Cobra 11'.

LASSU' NEVICA, TRAMA DEL FILM

'Lassù Nevica' racconta le vicende di alcune famiglie le quali vivono all'interno di un grande condominio tedesco. Siamo nei giorni della vigilia di Natale e tra problemi sociali e famigliari, le piccole tensioni del quotidiano si manifestano proprio nei giorni a ridosso del 23 e 24 dicembre. Grandi aspettative quindi nei confronti di un Natale che tutti loro vorrebbero più sereno per tutti. Tra loro Miriam, la quale ha il compito ingrato di annunciare alla figlia che trascorreranno il primo Natale senza il papà: Miriam (l'attrice Diana Amft) si sta separando dal marito e la figlia ascolta con angoscia la confessione della madre. Nello stesso condominio vive anche Michael, padre single alle prese con le difficoltà della vita della figlia adolescente, un compito difficile per un padre anche nella società tedesca, eppure per Natale il sogno di giorni migliori è la richiesta di tutti gli abitanti, grandi e piccini. In un pianerottolo accanto a Micheal vivono la coppia composta da Achim e Waltraud, alle prese con i preparativi non solo del Santo giorno ma dei 35 anni di matrimonio, anche se proprio Achim rischia di gettare tutto alle ortiche dimenticando di preparare l'oca di Natale, un piatto tradizionale tedesco. Nel mezzo di tutte queste situazioni tra il comico, a volte, e il drammatico, le aspettative di tutti i personaggi per una serena giornata che porti loro non solo i regali del periodo, ma tutta la serenità di cui hanno bisogno. Ma la magia del Natale porterà non solo la serenità agognata, ma anche amori per chi ne è alla ricerca, comprensioni tra genitori e figli, cori natalizi nella chiesa adiacente il condominio, cori ai quali partecipano proprio l'anziana coppia composta da Achim e Waltraud; insomma tutti gli ingredienti ideali per una serie di circostanze adatte all'atmosfera natalizia ed alla magia della giornata più santa dell'anno.

