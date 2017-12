Lessie/ Su Rai Uno remake di "Torna a casa Lessie", diretto da Charles Sturridge (oggi, 1 gennaio 2018)

Lessie, remake del 2005 del celebre film "Torna a casa Lessie", andrà in onda oggi pomeriggio alle 17.50 su Rai Uno. Trama, cast e curiosità sulla pellicola dedicazta al...

01 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Lessie, film del 2005

Non è il collie originale del 1943 (quel bellissimo pastore scozzese che nel classico 'Torna A Casa Lassie!' fece emozionare grandi e piccini) ma la storia del bel cane e della piccola Joe, anche nel remake del 2005 proposto da Rai 1 il 1 gennaio 2018 (trasmissione programmata con inizio alle ore 16,50), farà appassionare di nuovo tutte le famiglie nel pomeriggio di Capodanno. Diretto dal regista londinese Charles Sturridge, già dietro le cineprese dirigendo il film 'I Viaggi Di Gulliver', l'ottimo regista specializzato in storie per le famiglie, con occhio di riguardo in particolare ai bambini, mantiene salda tutta l'atmosfera emotiva del 1943 proponendo solamente una versione moderna, avvincente ed apprezzata. Co-protagonista della storia, la madre del piccolo Joe, interpretata dalla giovane attrice britannica Samantha Morton, giovane ma già in lizza per un premio Oscar con la pellicola 'Accordi E Disaccordi' come miglior attrice non protagonista e, come protagonista, con il film 'In America - Il Sogno Che Non C'era', un'ottima promessa per il cinema mondiale.Nel ruolo del cinico Duca l'attore immortale Peter O'Toole. L'ex 'Lawrence D'Arabia', e tanti altri ruoli, è il valore aggiunto ad una pellicola che non ha più nulla da dimostrare se non la volontà di mantenere salda l'avventura del cane e l'amore del suo padroncino.Prodotto da in co-produzione da diversi paesi, Rai 1 invita tutte le famiglie alla visione pomeridiana di questo culto della letteratura e del cinema.

LA TRAMA DI LESSIE

Lassie è una deliziosa cagnolina di razza pastore scozzese, o collie. La famiglia nella quale vive è però caduta in lastrico e non può permettersi (siamo nel periodo della Grande Depressione britannica) di accudirla come vorrebbe e ritiene di doverla dare in adozione ad una famiglia abbiente. Il padre di Joe, mr. Sam Carraclough, quindi, perdendo il lavoro vende al Duca di Rudling l'amata Lassie, con grande dolore di tutta la famiglia ma in particolare del giovane padroncino deluso. Lassie quindi viene trasferita nella ricca proprietà del duca, in Scozia, ma la nipote Priscilla non vede di buon occhio il fatto di avere sottratto all'amore di un giovane coetaneo l'amata cagnolina, docile e obbediente, ma con un grande carattere e una tempra invidiabile. Uno dei motivi di disaccordo di Priscilla con il duca è il modo ignobile con il quale un membro della servitù tratta Lassie e la collie, orgogliosa e con un grande cuore, decide così di fuggire aiutata proprio dalla ragazzina. Il suo viaggio inizia, una grande avventura a quattro zampe durante il suo caparbio attraversamento di tutto il Regno Unito dal nord scozzese sino allo Yorkshire dove vive il suo padroncino. Il viaggio non sarà affatto privo di ostacoli e di imprevisti: nelle foreste inglesi e gallesi o nei villaggi, Lassie dovrà affrontare la durezza della natura o la tremenda natura malvagia dell'uomo. Incontrerà anche però chi la aiuterà nel suo lungo ritorno a casa, gente con un grande cuore pronta a dare cibo ed acqua alla cagnolina affamata e stremata, sino alla fine, sin quando tornerà a scodinzolare accanto al suo amato Joe.

© Riproduzione Riservata.