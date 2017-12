Lil Buck/ Video, il re del jookin tra danza e pubblicità (Danza con me)

Lil Buck, noto ballerino e modello americano, sarà tra gli ospiti di Roberto Bolle - Danza con me, in onda oggi 1 gennaio 2018 su Rai Uno dalle ore 21.25

Lil Buck a Danza con me (Facebook)

Cantanti, comici e tanti ballerini presenti a Roberto Bolle – Danza con me. Un appuntamento molto atteso, che vedrà tra i protagonisti anche Lil Buck, celebre ballerino che per la prima volta si esibirà in Italia. Nato il 25 maggio 1988 a Chicago, Chales Riley “Lil Buck” è un ballerino e modello che si è specializzato nel corso degli anni in un genere particolare di danza: il jookin, street dance anche conosciuta come Gangstan Walking. Un episodio che gli ha regalato grande popolarità risale al novembre 2015, con il regista Spike Jonze che utilizzò il suo cellulare per registrare una performance de “The Dying Swan”, dello stesso Lil Buck e di Yo-Yo Ma: il video pubblicato su Youtube ha raccolto oltre tre milioni di visualizzazioni.

LIL BUCK, LA NASCITA DI UNA STELLA

Trasferitosi da piccolo a Memphis, Lil Buck scopre il jookin all’età di 12 anni grazie alla sorella, che gli mostra alcuni passi base. Dopo aver appreso molto dagli amici, Charles Riley decide di focalizzarsi sul ballo: a 17 anni fa parte di Memphis Jookin vol. 1, un dvd registrato nella località che vede diversi ragazzi esibirsi in questo genere. Dopo aver far parte del New Ballet Ensemble, fa parte del cast de “The Dying Swan” prima di partire alla volta di Los Angeles. Nel 2010 fa parte del The Ellen DeGeneres Show. Dopo l’esibizione nel celebre “The Swan”, la collaborazione con il regista Damian Woetzel prosegue e nel 2011 viene pubblicato il corto cinematografico Lil Buck Goes to China, che lo ritrae nelle sue esibizioni nel paese asiatico. Nel 2011, dopo il viaggio, è protagonista di un servizio fotografico di Bruce Weber per VMAN Magazine. Un anno importante per Lil Buck, coronato con l’introduzione nella lista delle persone più influenti del 2011 secondo Dance Spirit.

IL TOUR CON MADONNA

Nel 2013 Lil Buck ha preso parte allo show Michael Jackson: One, realizzato dal Cirque du Soleil. Successivamente è stato protagonista, insieme a Yo-Yo Ma, de “(Le) Poisson Rouge” di Woetzel a New York City, vincendo il Bessie Award insieme al cugino Ron Myles. Nel 2015 Lil Buck si è esibito a Versailles con i ballerini del Benjamin Millepied, per poi andare in tour con Madonna per promuovere il suo album Rebel Heart. L’artista americano conosce anche il mondo della danza classica, esibendosi in un video commerciale con il ballerino classico Mikhail Baryshnikov.

L’anno successivo, insieme a Jon Boogz e ad Alexa Meade, crea “Color of reality”, un video sulla violenza delle pistole. Infine, lo scorso gennaio, il ballerino di Chicago è stato protagonista della pubblicità di Apple AirPods, danzando sulle note della canzone “Down” di Marian Hill. E ora l’appuntamento nello show di Roberto Bolle: due generi di danza diversi che si uniranno in un mix esplosivo.

© Riproduzione Riservata.