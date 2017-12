Luca Onestini e Ivana Mrazova/ I due ex gieffini sui social per salutare un anno pieno di successi

Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno salutato il vecchio anno con una serie di post sui social. L’ex tronista, in particolare, ha ricordato il suo passato e ciò che ha vissuto…

01 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Reduce dal successo ottenuto nell'ultima stagione del Grande Fratello Vip 2017, Luca Onestini, nelle ultime ore di ieri, ha condiviso sui social un lungo post con il quale ha ringraziato coloro che hanno reso possibile questo traguardo. “A lunghi passi verso te”, si legge su Instagram , “Ultime ore di quest'anno, ultime ore da 24 enne … Un anno pesante è ormai alle spalle. Situazioni difficili da superare, momenti amari... Ma anche rinascita e felicità”. Nel suo post, anche un riferimento alle sue origini: “Chi mi conosce dice che la vita facile non l'ho mai avuta e che probabilmente mai l'avrò… Chi non mi conosce pensa che sia stato tutto semplice.. Non è così… Non dimentico da dove sono partito, da dove vengo, non dimentico il sangue, il sudore e le lacrime”, svelando il passato di un ragazzo semplice e dedito alla sua formazione: “Non dimentico i sacrifici, la sveglia alle 5 di mattina, il lavoro 5 euro l’ora, lo studio matto fino alle 3 di notte”. Il nuovo anno regalerà a Luca Onestini tanta fortuna? Se vi siete persi il suo post, potete visualizzarlo a questo link.

SUI SOCIAL GLI AUGURI DI IVANA MRAZOVA

Con il suo messaggio di fine anno, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 2 ha voluto ricordare chi gli è rimasto sempre accanto, probabilmente riferendosi anche all’amata Ivana Mrazova: “Grazie per essermi sempre vicini, per esserci stati nella difficoltà e per esserci ora, che finalmente, possiamo GIOIRE INSIEME.. Siete tutto”, ma Luca Onestini ha voluto inoltre ricordare che, nonostante le delusioni, è sempre andato avanti con ottimismo: “Il sorriso però è sempre rimasto e rimarrà finché sarò in vita... perché possono toglierci tutto ma la gioia di vivere, quella no”. Contemporaneamente, anche la modella ceca ha lasciato i suoi migliori auguri con un messaggio sui social, dove ha augurato il meglio ai suoi numerosissimi fan. “Cicci vi auguro un Belliiissimoo 2018!! Pieno di Gioie, di Amore, Soddisfazioni, Tanta Felicità e poche lacrime... Ma soprattutto di Salute... la cosa più importante che non si può comprare. Vivetevi ogni momento è apprezzate ogni piccola cosa… Vi adoro Bacio”. Nelle sue parole, nessun riferimento a Luca Onestini, anche se la sua presenza, preziosa nell'anno che sta per concludersi, le regalerà molte sorprese.

