MARCO D'AMORE/ Dopo l'addio a Gomorra, cosa farà? (Danza con me)

Marco D'Amore sarà uno dei protagonisti della serata evento dedicata al balletto che sarà trasmessa su Rai Uno il primo gennaio dal titolo Roberto Bolle-Danza con me.

01 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Gomorra

Stasera 1 gennaio andrà in onda su Rai Uno Roberto Bolle-Danza con me, uno show evento tutto dedicato al mondo della danza a cui parteciperà anche Marco D’Amore, protagonista assoluto della serie di Sky Gomorra che ha ottenuto un largo consenso di pubblico. Marco D’Amore, dopo tre stagioni, ha deciso però di dire addio alla serie che gli ha dato successo e lo ha fatto in un modo veramente sconvolgente. Il suo personaggio, Ciro l’Immortale, infatti, è stato ucciso per mano di Genny su volere di Enzo. Gli ultimi episodi di Gomorra, quindi, si sono tinti di rosso e hanno dato una nuova sferzata alla serie. Quale sarà il destino di Gomorra dopo l’uscita di scena di uno dei protagonisti indiscussi? Possibile che Marco D’Amore possa ritornare a sorpresa in questo prodotto amatissimo di Sky in una sorta di resurrezione?

MARCO D'AMORE, LA POESIA CONTRO I CAMORRISTI

Marco D’Amore sarà ospite di Roberto Bolle-Danza con me, il programma dedicato al balletto e in onda l’1 gennaio su Rai Uno. D’Amore è stato uno dei personaggi più amati di Gomorra e il suo addio ha sconvolto tutti. Sono tanti i fans a sperare che Ciro possa essere ancora vivo ma, per il momento, D’Amore ha escluso la sua volontà di rientrare nella serie che dovrà fare a meno di lui. D’altro canto, il suo addio è stato molto commovente ed intenso e l’Immortale si è dimostrato intenzionato a redimersi per tutti i peccati del suo passato. Ora non si sa esattamente quale possa essere il destino della produzione di Sky ma quello che è certo è che Marco D’Amore deve moltissimo a questa serie sotto tutti i punti di vista e, proprio per questo, ha voluto dire addio a suo modo a Gomorra. Poco dopo la messa in onda del finale, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una poesia intensa tratta da Ragazze sole con qualche esperienza di Enzo Moscato e che recita: “Mani armate, mani che gettano terreno negli occhi, mani che bucano il sole e la luna. Guardate questi bambini, atteggiarsi a delinquenti. Giocano con le nuvole e sparano. Sparano in bocca, alle vene giugulari, sparano sempre a chi ha un cuore nel petto. Svegliatevi. Vi dico. Svegliatevi”

MARCO D’AMORE, BOOM PER L’HOTEL DI CIRO

Il successo di Gomorra La serie, con protagonista Marco D’Amore nel ruolo di Ciro L’Immortale è stato talmente grande che anche i luoghi dove è stata girata la serie sono diventati di culto. In particolar modo, c’è stato un boom di richieste per l’hotel dove ha soggiornato il suo personaggio. La struttura è spartana, un due stelle vicino a piazza Garibald Molti passanti e turisti sono disposti a tutto pur di soggiornare nella stanza del proprio beniamino, pagando anche dei prezzi più alti rispetto a quelli delle altre stanze. Questo è sintomo del grande successo avuto da Gomorra e l’addio di Marco D’Amore al set farà soffrire ancora molti fans. Anche il suo compagno d’armi Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, ha voluto celebrare l’addio di Ciro. Ha ringraziato chi ha saputo cogliere la sintonia tra oro già in fase di provini. Lui era solo un attore alle prime arme che ha saputo cogliere tutto il meglio da lui, apprendere il più possibile. “Ti ammiro e ti ho sempre ammirato e credo che questo un po' l'ho trasmesso anche a Genny ,cosi come lui ha trasmesso a me tristezza e lacrime nella nostra ultima scena. Ti voglio bene fratello mio e spero che questa fine sia solo il nostro grande inizio” sono state le sue parole scritte su Facebol.

© Riproduzione Riservata.