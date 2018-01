Melissa Satta e Boateng / La showgirl travolta dagli haters, ma oggi pensa solo alla mamma

Melissa Satta e Boateng, la showgirl travolta dagli haters per il volo in jet privato a Dubai dove ha passato il Capodanno. I due si godono la vita, ma secondo il pubblico ostantentano.

Melissa Satta e Boateng, jet privato per Dubai

La showgirl Melissa Satta è stata attaccata dagli haters per aver raggiunto Dubai in vista del Capodanno a bordo di un jet privato. Per alcuni questa è stato un modo per ostentare ricchezza da parte della showgirl e di suo marito il calciatore Kevin Prince Boateng. Oggi però in vista del Capodanno Melissa Satta ha altro da pensare che agli attacchi di persone che hanno voluto offenderla anche in maniera pesante. Infatti si festeggia subito il compleanno di sua madre con il figlio della coppia Maddox che è davvero molto divertito durante il momento delle candeline sulla torta. Su Instagram il volto femminile di Tiki Taka pubblica uan foto che vede la donna al tavolo con in braccio il bimbo e nei commenti scrive un semplice ma efficace: "Happy Bday Nonna #Maddox e #nonna", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. (agg. di Matteo Fantozzi)

TRAVOLTI DAGLI HATERS

Melissa Satta è stata letteralmente presa d'assalto dagli haters che hanno criticato il viaggio in jet privato con il suo Kevin Prince Boateng insieme ai suoi amici. Il pubblico non ha gradito quello che è stato per alcuni l'ostentare la ricchezza in un momento in cui di certo in molti passano delle difficoltà. C'è chi come sempre esagera e invece di fare una critica costruttiva insulta sia la showgirl che il calciatore, sottolineando con parole pesanti il loro pensiero. Di certo Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non hanno fatto niente di illegale e sbagliato, il pubblico però deve assolutamente sottolineare ogni situazione che viene considerata eccessiva, ma in realtà cosa sarebbe cambiato se i due l'avessero nascosto e fossero volati lo stesso in jet privato a Dubai? Difficile prendere una parte, di certo però sarebbe giusto evitare di offendere le persone in maniera totalmente gratuita. Clicca qui per la foto che ha scatenato gli haters e per i loro commenti.

CAPODANNO A DUBAI

Quest'anno Kevin Prince Boateng e Melissa Satta hanno deciso di passare il Capodanno al caldo di Dubai negli Emirati Arabi. Per il viaggio hanno scelto di partire insieme a degli amici su di un jet privato. Sul profilo di Instagram di Melissa Satta abbiamo visto i due vestiti davvero molto bene esibirsi anche nei classici balli della notte che porta dall'anno vecchio a quello nuovo. Il calciatore ha una camicia bianca e dei pantaloni scuri che dimostrino come abbia anche un importante gusto per il vestire. Dall'altra parte c'è Melissa Satta che indossa un vestito nero con una gonna che gioca sul vedo non vedo e le spalle scoperte. Lo sguardo che vediamo condividere ai due è quello dell'amore vero, puro e di grande amore. Su Instagram la stessa Satta commenta: "#2018 Happy New Year @Prince09_", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Ovviamente nelle foto non può mancare anche il piccolo Maddox, vero frutto del loro splendido amore.

LA STORIA TRA KEVIN E MELISSA

Melissa Satta si è fidanzata con Kevin Prince Boateng nel novembre 2011, dopo essere stata la compagna di Gianluca Vacchi e Christian Vieri. La showgirl diventa mamma il 15 aprile del 2014 quando nasce Maddox e in seguito il 25 giugno del 2016 sposa il suo Boa a Porto Cervo. I due hanno un rapporto bellissimo che va avanti da sei anni e nonostante gli alti e bassi della carriera del calciatore ghanese Melissa Satta lo ha sempre difeso, prendendo le sue parti anche in programmi importanti come Tiki Taka dove dal 2013 è al fianco di Pierluigi Pardo. Melissa Satta e Kevin Prince-Boateng hanno rappresentato a lungo un esempio da seguire in un mondo come quello del calcio, e dello spettacolo, dove tutto sembra girare attorno ai soldi. Nonostante ne abbiano molti anche loro, hanno sempre dimostrato di volersi molto bene e sono diventati inseparabili nonostante le carriere professionali li abbiano portati anche l'uno lontano dall'altra anche per diversi periodi dell'anno.

