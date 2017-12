MIRIAM LEONE/ E' Matteo Martari il suo nuovo amore? (Danza con me)

Miriam Leone sarà una delle stella a salire sul palco di Roberto Bolle-Danza con me, il programma tutto dedicato al mondo del balletto e della danza.

01 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Miriam Leone a Danza con me

Un appuntamento imperdibile per tutti gli estimatori della danza. Stasera l’etoile, in particolar modo, ospiterà con Roberto Bolle, sul palco delle personalità influenti del mondo dello spettacolo e dell’attualità e tra le stelle che interagiranno con lui c’è l’ex miss Italia e ora attrice e conduttrice Miriam Leone. La rossa più famosa della televisione è seguitissima sui social, dove ogni giorno pubblica selfie che la ritraggono in tutta la sua smagliante bellezza accompagnati da frasi filosofiche sul senso della vita. A ridosso del Natale, la Leone si è fotografata seduta sugli scogli nella sua terra natia, la Sicilia, indossando un bellissimo e colorato maglione arcobaleno che metteva in risalto il suo sorriso, da sempre sinonimo della sua gioia di vivere. Non è la prima volta che la Leone fa impazzire i fans con uno scatto. Anche alcune settimane fa, la sua foto sulla neve ottenne migliaia di commenti e like.

NUOVO AMORE PER L’EX MISS?

Miriam Leone sarà una delle stelle dello spettacolo a salire sul palco per Roberto Bolle-Danza con me l’1 gennaio. L’ex Miss Italia è una sorta di social addicted e pubblica ogni giorno selfie e bellissimi scatti per condividere momenti della sua vita e delle sue esperienze. L’attrice di Non uccidere, appare spesso sorridente e qualche settimana fa ha mostrato ai suoi follower attimi della sua vacanza in un resort sul lago di Garda, dove si è goduta qualche giorno di relax dopo un anno professionale lavorativamente intenso. D’altro canto, però, la Leone è restia a parlare della sua vita privata ma ci sono voci e indiscrezioni secondo cui la donna avrebbe un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Boosta dei Subsonica. Infatti, l’attrice è stata paparazzata con Matteo Martari, suo compagno di set proprio di Non uccidere. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini sembra avere avuto la parola definitiva in merito a questo rapporto, dicendo come già da questa estate girassero voci e pettegolezzi su un loro flirt ma ora questa relazione è stata confermata da scatti che non lascerebbe più spazio a dubbio dato che i due appaiono in momenti teneri, scambiandosi delle coccole e baci appassionati.

MIRIAM LEONE, LA SCHEDA

Stasera 1 gennaio Miriam Leone sarà una degli ospiti di Roberto Bolle-Danza con me, il programma di Rai Uno dedicato al balletto e al mondo della danza. Sarà interessante vedere la donna interagire con l’etoile italiana più famosa al mondo e quindi, per prepararci al meglio a questo appuntamento, scopriamo insieme chi è Miriam Leone. La rossa della Rai è nata nel 1985 e ha vinto il concorso di bellezza Miss italia nel 2008. Da quel momento, la sua carriera non si è più arrestata. Infatti, nell’estate del 2009 conduce Uno Mattina estate con Arnaldo Colasanti mentre nell’autunno del 2009 viene promossa a conduttrice di Mezzogiorno in famiglia che la vedrà al timone per i successivi due anni. Nel 2010 c’è anche il debutto come attrice sul grande schermo in Genitori e figli-Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi e Il ritmo della vita di Rossella Izzo in tv, su Canale 5. Da quel momento, la Leone si afferma come attrice, prendendo parte anche alla serie Sky 1992 e, in seguito, 1993. E’ protagonista indiscussa di Non uccidere su Rai Due e nel 2016 entra a far parte del cast de Le Iene su Italia 1 che viene completamente rivoluzionato. Nel 2017 è stata coprotagonista di In Arte Nino, dedicato a Nino Manfredi.

