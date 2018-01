NATALE A 4 ZAMPE/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Bigio Izzo (oggi, 1 gennaio 2018)

Natale a 4 zampe, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Massimo Boldi, Biagio Izzo e Maurizio Mattioli, alla regia Paolo Costella. Il dettaglio della trama.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale 5

NEL CAST MASSIMO BOLDI

Natale a 4 zampe, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 gennaio 2017 alle ore 21,10. Una commedia del 2012 che è stata scritta e diretta da Paolo Costella (Perfetti sconosciuti, Matrimonio al Sud, A Natale mi sposo) ed interpretata da Massimo Boldi (Natale a Miami, Fratelli d'Italia, Tifosi), Biagio Izzo (L'amico del cuore, Un'estate ai Caraibi, Body guards - Guardie del corpo) e Maurizio Mattioli (Immaturi, Tifosi, Tutta colpa di Freud). Il film è stato prodotto da RTI direttamente per la messa in onda in tv, senza passare per la distribuzione nei cinema e il canale home video. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

NATALE A 4 ZAMPE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Luca (Andrea Montovoli) e Sara (Lucrezia Piaggio) sono una giovane coppia che sta cercando di coronare il suo sogno, aprire una pensione per animali a Sestriere, in modo che i padroni possano trascorrere la settimana bianca vicino ai loro amici a quattro zampe. I due si sono già rivolti a numerose banche, ma tutte hanno rifiutato il prestito necessario per avviare l'attività. L'unico a concedere il mutuo è Antonio (Biagio Izzo), direttore di banca e proprietario di una cagnolina di nome Sophie che, ben presto diventerà un'ospite fissa della pensione per cani. Il progetto ottiene un ottimo successo e la struttura comincia ad ospitare cani, gatti, pappagalli e altri animali ma, un litigio fra Luca e Sara rischia di mandare tutto all'aria. I due decidono infatti di separarsi a causa di un'incomprensione. I loro padri, Lorenzo (Massimo Boldi) e Michele (Maurizio Mattioli), decidono di rilevare l'attività anche se Antonio, visto l'insuccesso, decide di concedere l'ultima parte di prestito bancario. Il primo vorrebbe portare avanti la pensione per cani, mentre il secondo vorrebbe trasformarla in una grande discoteca. I due padri già non andavano d'accordo, e quest'impresa rischia di rovinare definitivamente il loro rapporto. Nel frattempo, Sophie, l'amata cagnolina di Antonio, si è perduta. Sarà proprio Spartaco, il cane di Lorenzo, a ritrovarla. Sentendosi in debito con la famiglia di Lorenzo, Antonio decide di concedere anche l'ultima parte di prestito. Ora bisogna solo mettere d'accordo Lorenzo e Michele e soprattutto Luca e Sara.

