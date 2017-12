Oroscopo 2018, Acquario/ Paolo Fox, Fabrizio Frizzi: previsti i guai fisici e anche i "ritorni" in amore...

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Acquario, ecco quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno zodiacale del celebre conduttore Fabrizio Frizzi.

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Acquario, SEGNO DI Fabrizio Frizzi

L'Oroscopo di Paolo Fox sta per ritornare in scena con le previsioni per il 2018 per il segno dell'Acquario e per tutto lo Zodiaco. L'astrologo ritornerà infatti a Mezzogiorno in famiglia per rivelarci che cosa ci riservano le stelle, ma prima di scoprire cosa dovranno attendersi i nati dell'Acquario, rivediamo che cosa aveva previsto Fox per il 2017. Secondo l'astrologo, il nuovo anno avrebbe dato delle grandi possibilità ai nati del segno, soprattutto per quanto riguarda la creatività. Pazzi e controcorrente, la follia degli Acquario doveva essere più contenuta nel 2017, giusto per fare delle scelte più oculate. Aprile si sarebbe rivelato problematico per i sentimenti, mentre gli investimenti avrebbero potuto contare sul successo donato dai primi mesi dell'anno. Di certo l'Acquario non ha bisogno di farsi ripetere un invito due volte! Ottimo il cielo di Marzo e Aprile per il campo professionale, mentre gli ultimi mesi del 2017 dovevano essere vissuti con prudenza per quanto riguarda l'economia e le distrazioni. Meno positivo invece l'amore, a discapito di un bel cielo estivo per le coppie. Ottobre e Dicembre 2017 si sarebbero potuti rivelare problematici per le coppie già in crisi.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, ACQUARIO: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Per verificare le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per il segno dell'Acquario, andiamo a vedere che cos'è successo negli ultimi 12 mesi a Fabrizio Frizzi. Il celebre conduttore è nato infatti il 5 febbraio del 1958 e sembra aver rispecchiato in più punti l'Oroscopo dell'astrologo. A Giugno del 2017, Frizzi ha infatti deciso di sotterrare l'ascia di guerra con Paolo Bonolis per partecipare ad Avanti un altro, programma rivale per il conduttore di Rai 1. In quel mese, infatti, Frizzi ha scelto di mettere da parte la rivalità per uno scopo benefico, per sostenere la onlus CERS, che si occupa di assistenza a domicilio per i bambini colpiti da gravi disabilità. Il mese successivo un vecchio amore aveva rispolverato la vita amorosa di Frizzi, ovvero il suo matrimonio con Rita Dalla Chiesa. L'ex moglie aveva voluto parlare ai giornali di come fosse stata dolorosa la sua separazione dal timoniere, avvenuta 16 anni prima. Nessun nuovo amore quindi, individuato nell'Oroscopo di Fox, ma uno 'vecchio' ritornato al centro dei riflettori. I problemi fisici di cui ha parlato l'astrologo sono diventati invece evidenti quando nell'Ottobre scorso il conduttore è stato colpito da una lieve ischemia, facendo temere il peggio. Fortunatamente ripreso nel giro di un mese, le prime immagini in seguito al malore hanno visto Frizzi al fianco di Carlotta, la moglie, e la figlia Stella.

© Riproduzione Riservata.