Oroscopo 2018, Ariete/ Paolo Fox, Simona Ventura: dai guai sul lavoro alla famiglia, tutto secondo previsioni

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Ariete, quali erano le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della conduttrice Simona Ventura.

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Ariete, segno di Simona Ventura

Siamo in attesa di scoprire il nuovo Oroscopo di Paolo Fox, che con l'arrivo del nuovo anno ci regalerà nuove previsioni anche per il segno dell'Ariete. Nel corso del suo appuntamento annuale con Mezzogiorno in famiglia, il celebre astrologo ha individuato per il 2017 alcuni punti centrali per i nati del segno, per via di alcuni strascichi dell'anno precedente ed in corso di risoluzione. In particolare, Paolo Fox ha parlato di una pesantezza che ha colpito i nati dell'Ariete per via di questioni legali e finanziarie, che in alcuni casi potrebbero essersi concluse con litigi e discussioni con capi e colleghi. I primi mesi del 2017 avrebbero quindi subito l'influenza di quanto accaduto dal precedente novembre e questo avrebbe comportato un gennaio e febbraio piuttosto difficili. Secondo Paolo Fox, infatti, Gennaio non sarebbe stato utile per chiarire diverse situazioni, anche per via della presenza di Giove in opposizione, aspetto che sarebbe mutato verso la metà del 2017. Messo da parte l'inizio dell'anno, i nati dell'Ariete avrebbero dovuto aspettarsi grandi cambiamenti in arrivo ed in qualche caso anche dei trasferimenti, magari dovuti alla decisione di cambiare casa. Vincente invece l'amore grazie a Venere, presente nel segno fin da Febbraio e nella Casa dell'Ariete per tanti mesi. Un dettaglio molto importante per Fox, visto che secondo le sue previsioni il pianeta avrebbe dovuto dare vita a nuove emozioni e amori, spingendo allo stesso tempo i nati del segno a concludere tutte le relazioni che non funzionavano più. Il cielo più nitido per i sentimenti era inoltre previsto per i mesi da maggio a luglio, così come per i contatti. Saturno invece sarebbe rimasto in buono aspetto per tutto l'anno, pianeta in grado di rendere vincenti i nati del segno nonostante le difficoltà affrontate nel corso dei mesi.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, ARIETE: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Prima di scoprire che cosa ci riserverà l'Oroscopo 2018 di Paolo Fox, è interessante verificare le sue previsioni per l'anno appena concluso, andando a scandagliare la vita di un personaggio famoso. Simona Ventura è una delle più celebri vip del segno dell'Ariete, visto che è nata l'1 aprile del 1965. Com'è stato il 2017 per Super Simo? Alcuni dettagli presenti nelle previsioni di Fox sembrano essere corretti, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà fra Simona e capi o colleghi. L'anno non è stato di certo roseo per la conduttrice, che dopo essere ritornata in tv con il suo programma Selfie - Le cose cambiano 2, si è ritrovata improvvisamente orfana di lavori sul piccolo schermo. I palinsesti autunnali hanno evidenziato infatti la sua assenza, alimentando le voci di corridoio su una sua possibile estromissione dalle reti Mediaset. E questo dopo il ritorno di Simona Ventura all'Isola dei Famosi, dove ha partecipato quest'anno in qualità di concorrente e non di conduttrice. Il suo trasferimento alle Honduras sembra corrispondere alle previsioni di Fox, così come i cambiamenti previsti in famiglia. La Ventura è infatti riuscita ad appianare le divergenze storiche con l'ex marito Stefano Bettarini, riuscendo a mettere al primo posto ancora una volta il benessere dei figli. Sembra quindi che il 2017 di Super Simo abbia rispecchiato in toto quanto predetto dall'astrologo, anche per quanto riguarda l'amore. Dopo aver vissuto al fianco del compagno Gero Carraro per diverso tempo, sembra che la conduttrice abbia vissuto uno stop nel mese di settembre. Al settimanale Chi, la stessa icona del piccolo schermo aveva rivelato di star vivendo un periodo delicato con il fidanzato.

