Oroscopo 2018, Bilancia/ Paolo Fox, Mara Venier: inverno all'insegna di novità, anche per il nuovo anno...

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Bilancia, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della conduttrice Mara Venier.

Manca davvero poco prima di scoprire le previsioni di Paolo Fox per il segno della Bilancia e il suo Oroscopo 2018. Prima di immergerci nelle stelle con il celebre astrologo, diamo uno sguardo a quanto previsto per l'anno in via di conclusione. Secondo l'astrologo, i nati della Bilancia avrebbero potuto vivere dei mesi davvero positivi, soprattutto a confronto di un 2016 non del tutto soddisfacente. Sono stati molti i nati Bilancia ad affrontare dispute e tensioni, che si sarebbero risolte tutte proprio fra Marzo e Aprile di quest'anno. Il tutto grazie ad una Venere in opposizione, che in precedenza ha inasprito le relazioni. Secondo Paolo Fox, i nati del segno avrebbero dovuto inoltre rimboccarsi le maniche, facendo leva su una forza maggiore per allontanarsi dalle situazioni potenzialmente pericolose. Giugno sarebbe stato inoltre interessante dal punto di vista lavorativo, mentre Luglio sarebbe stato all'insegna delle conferme e dei riconoscimenti. Molti Bilancia si sarebbero inoltre ritrovati a dover cambiare tipo di attività, in previsione di un Settembre ricco di trasformazioni. Le notizie positive sarebbero arrivate tuttavia fin dalla primavera inoltrata, periodo in cui gli astri avrebbero guardato in modo benevolo tutti i nati del segno.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, BILANCIA: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Le previsioni di Paolo Fox per la Bilancia saranno state corrette? Per scoprire se l'Oroscopo 2017 abbia centrato il punto con i nati del segno, diamo uno sguardo a quanto accaduto nel corso dell'anno ad uno dei volti più celebri del piccolo schermo del nostro Paese. Considerata la zia d'Italia, Mara Venier è fra i personaggi televisivi italiani più amati dal pubblico. Nota per la sua solarità e simpatia, è a tutti gli effetti un vero e proprio salvavita per diverse trasmissioni televisive. Non è un caso infatti che di fronte ad ascolti non proprio vincenti si pensi subito alla Venier per salvare il salvabile, come pare che stia accadendo a Domenica In. Il duo di conduttrici attuali, le sorelle Benedetta e Cristina Parodi, non hanno riscosso infatti il successo sperato e secondo i rumors lanciati da Novella 2000, la Rai starebbe pensando proprio alla Venier per risollevare le sorti del programma. Attualmente in Mediaset, l'ex conduttrice segnerebbe quindi un grande ritorno nella rete nazionale, una vera notizia bomba se si considera che è stata alla guida del programma per ben nove edizioni. Del resto Paolo Fox aveva previsto un inverno all'insegna delle novità per i nati della Bilancia e sembra proprio che le sue previsioni abbiano centrato il segno con la Venier, anche se si tratta di slittare tutto di alcuni mesi. Se il cambiamento di timone per Domenica In dovesse avvenire, si tratterebbe inoltre di una grande rivincita per la Venier, dato l'addio piuttosto brusco e polemico avvenuto tre anni fa. In questo caso si potrebbe parlare di una conclusione vincente per la Bilancina Venier, dopo le dispute individuate dall'astrologo negli Oroscopi precedenti.

