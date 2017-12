Oroscopo 2018, Cancro/ Paolo Fox, Renzo Arbore: un senso di rivalsa per i nati sotto questo segno

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox è uno dei momenti imperdibili dell'anno, ma prima di scoprire le nuove previsioni, meglio fare un recap di ciò che è accaduto nel 2017 al segno del Cancro. Secondo le previsioni dell'astrologo, i nati del segno avrebbero dovuto affrontare una prima parte dell'anno all'insegna della delusione e dell'amarezza. Molti avrebbero dovuto affrontare problemi a causa della dissonanza di Giove, che ha messo i bastoni fra le ruote al Cancro fin dall'estate precedente. Qualcuno infatti si è trascinato nel 2017 la perdita di un riferimento lavorativo o familiare avvenuta mesi prima, spingendosi verso un tira e molla apparentemente senza fine. Brutta batosta quindi per il Cancro, che è forse il segno dello Zodiaco ad aver più bisogno di equilibrio e famiglia, intesa sia come affetti che come amicizie. Alcuni tra l'altro potrebbero aver vissuto un forte disagio a causa di imprevisti avvenuti in lavoro o famiglia, ma secondo Paolo Fox il tutto si sarebbe dovuto risolvere nella seconda metà dell'anno. I primi mesi sarebbero stati invece pieni di incertezze e questo nonostante Venere e Marte in buono aspetto. Da Maggio a Giugno si sarebbe potuto invece rimettere mano ad accordi e contratti, mentre secondo le previsioni i mesi migliori sarebbero stati quelli da Ottobre a Dicembre. Un particolare segno di svolta sarebbe dovuto avvenire a Novembre, mese di rivalsa per i nati del segno, che potrebbero essersi diretti verso progetti nuovi.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, CANCRO: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Scopriamo se le previsioni di Paolo Fox per il Cancro sono risultate vincenti per l'anno 2017 di Renzo Arbore. Il celebre conduttore e istrionico musicista è infatti nato il 24 giugno del 1937, ed ha vissuto un anno apparentemente spettacolare. Ospite in tv e radio, l'icona del piccolo schermo ha tenuto tra l'altro un concerto nel Dicembre dell'anno precedente presso il Teatro delle Muse di Ancona ed al fianco dell'Orchestra Italiana. A Marzo 2017 ha inoltre registrato un forte successo grazie al nuovo spettacolo teatrale realizzato a Firenze ed a cui hanno fatto seguito diversi lavori. Non ultimo il ritorno di Indietro Tutta con lo Speciale 20 e l'Ode andato in onda nel Dicembre 2017, in cui Arbore si è lasciato andare ad alcune critiche. Ed è forse proprio su questo senso di rivalsa che avrebbe colpito i nati del Cancro che Paolo Fox sembra averci visto giusto: il conduttore ha infatti lamentato di essere stato lasciato un po' troppo da parte dai direttivi della Rai, lanciando un'invettiva sottile verso chi, forse, è spaventato dalla sua 'veneranda' età di 80enne. Il trambusto ad inizio del 2017 individuato nell'Oroscopo dall'astrologo sembra invece trovare accordo con l'addio che Arbore ha dovuto dare definitivamente alla radio FM. E questo dopo tanti anni di onorata carriera e collaborazione, che ha lasciato spazio all'evoluzione della radio e del digitale. Nel mese di Febbraio, Renzo Arbore ha inoltre dovuto dire addio ad un grande amico e artista, Leone di Lernia, che ha iniziato la sua carriera proprio al fianco del Maestro e che è scomparso a causa di un male incurabile, come sottolineato dal figlio Davide sul profilo Facebook del cantante.

