Oroscopo 2018, Capricorno/ Paolo Fox, Marco Mengoni: Febbraio incerto, la risalita a Maggio, il nuovo anno...

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Capricorno, segno di Marco Mengoni

Paolo Fox e l'Oroscopo 2018 ci parleranno fra pochissimi giorni delle previsioni per il Capricorno e per gli altri segni dello Zodiaco. L'astrologo più amato dagli italiani ritornerà infatti a Mezzogiorno in famiglia per aprire l'anno all'insegna delle stelle. Prima di scoprire le novità, rivediamo che cosa aveva previsto per i nati del Capricorno. Secondo Paolo Fox, i nati del segno sono davvero instancabili e non smettono mai di lavorare. Anche per questo si ritrovano spesso a vivere in modo isolato rispetto agli altri, decisi a seguire un percorso tutto loro. Le previsioni parlavano di un 2017 altalenante per il Capricorno, soprattutto per quanto riguarda la prima metà dell'anno. I primi mesi sarebbero stati infatti pieni di incertezze, dovute ad accordi stretti nell'anno precedente. Ecco perché da Gennaio a Maggio ci si sarebbe dovuti concentrare sulla propria ricostruzione professionale, in vista di una seconda metà del 2017 più vincente sotto molti punti di vista.

Saturno del resto è entrato nel segno dalla fine dell'anno precedente, mentre Giove dallo scorso ottobre e questo permette una divisione netta fra i risultati ottenuti nel corso dei dodici mesi. Anche se i nati del Capricorno potrebbero aver intrapreso la strada della propria ricostruzione fin dall'anno precedente, è solo da Aprile a Maggio 2017 che si sono visti i risultati effettivi. Anche l'amore sembra aver percorso la stessa strada ed anche se Venere ha regalato fortuna a qualcuno nella prima metà del 2017, il consiglio di Paolo Fox era di aspettare Maggio prima di fare promesse romantiche.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, CAPRICORNO: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Le previsioni di Paolo Fox per il 2017 del Capricorno saranno state corrette? A darci conferme o smentite sarà Marco Mengoni, grazie ad un'analisi dei punti salienti del suo anno. Vediamo cosa è successo al cantante negli ultimi 12 mesi. Mengoni è infatti un Capricorno doc, visto che è nato il 25 dicembre dell'88, e sembra proprio che abbia vissuto i primi mesi in totale incertezza, come evidenziato dalle previsioni dell'astrologo. Nel Febbraio 2017, il cantante aveva infatti annunciato di volersi prendere una piccola pausa dopo due anni di assoluta importanza professionale. Lo stesso Mengoni aveva infatti sottolineato a Rockol di aver bisogno di schiarirsi le idee, tanto che diversi fan pensavano già ad un addio.

In realtà l'artista è ritornato al centro della scena musicale già a Maggio, mese in cui Fox aveva parlato di una risalita per il Capricorno. In quel mese infatti Mengoni ha pubblicatoil suo singolo internazionale Onde, stupendo fan e critica annunciando 'Nuovi suoni in arrivo'. Da questo punto di vista Paolo Fox ha proprio centrato il segno persino per quanto riguarda i periodi del 2017 più vincenti per il Capricorno Mengoni, anche se non ci è dato da sapere se a livello sentimentale possano esserci stati dei movimenti. La vita amorosa del cantante rimane infatti ancora top secret.

