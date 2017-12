Oroscopo 2018, Gemelli/ Paolo Fox, Emma Marrone: Saturno ha provato ad ostacolarla, ma...

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Gemelli, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della cantante Emma Marrone.

Oroscopo 2018 Gemelli, Emma Marrone

Siamo a pochi giorni di distanza dal 2018, occasione in cui ritornerà anche l'Oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo continua a regalarci consigli preziosi grazie a Mezzogiorno in famiglia, così come è avvenuto nel 2017. Il programma di Rai 2 è stato uno degli appuntamenti imperdibili per tutti i nati dei Gemelli e degli altri segni dello Zodiaco. Le previsioni del 2017 di Paolo Fox saranno state corrette? Scopriamo prima che cosa aveva anticipato per l'anno che si sta per concludere. Secondo Paolo Fox il mese di Gennaio 2017 per tutti i nati dei Gemelli avrebbe comportato ancora delle difficoltà. Soprattutto per i progetti e le iniziative da realizzare e a causa di un'opposizione di Saturno che ha rallentato molto. Non ha di certo bloccato, grazie alla presenza di un più positivo Giove, ma ha comunque messo i bastoni fra le ruote a tutti i nati del segno. Il primo mese del 2017 avrebbe potuto spingere inoltre molti Gemelli ai ferri corti con altre persone, per via di arrabbiature presenti già negli ultimi mesi dell'anno precedente. Il tutto a causa di tensioni planetarie in grado di stravolgere la vita dei nati del segno, tanto che qualcuno potrebbe essersi chiesto se valeva la pena rimanere ancora in una posizione di stallo. Anche se il 2017 non avrebbe visto i Gemelli vincenti, i nati del segno avrebbero potuto contare su un Giove positivo ed una Venere ottima, soprattutto per quanto riguarda la primavera e l'estate. In questo periodo si sarebbero potute verificare delle conferme in ambito lavorativo, soprattutto a partire dal mese di Febbraio, a causa di una presa meno forte da parte di Saturno.

OROSCOPO 2018 GEMELLI DI PAOLO FOX: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Sembra che l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox abbia centrato il segno con Emma Marrone. La cantante salentina è infatti del segno dei Gemelli, visto che è nata il 25 maggio del 1984, ed il suo anno non è trascorso senza difficoltà. Le previsioni dell'astrologo ci hanno visto giusto soprattutto per quanto riguarda le relazioni fra la gemellina Emma e le altre persone, dato che proprio nei primi mesi del 2017, la cantante ha vissuto l'allontanamento della sua pupilla Elodie Di Patrizi. Dopo tanti mesi trascorsi gomito a gomito, la seconda finalista di Amici ha deciso di spiccare il volo da sola, alimentando il gossip che la vedeva in netto contrasto con Emma per via del suo carattere troppo oppressivo. In realtà questo gap relazionale si sarebbe dovuto verificare da Maggio, stando alle previsioni di Fox, ma la salentina sembra aver voluto precorrere i tempi e concludere tutto entro il mese di Marzo. Centrato anche il periodo fiorente previsto per la primavera e l'estate 2017, dato che la Marrone è stata un fiume in piena dal punto di vista discografico, scegliendo poi per i mesi estivi di concentrarsi su famiglia e amici, volando in quel di Ibiza. Meno veritiera invece la possibilità di un nuovo amore per Emma. Paolo Fox aveva predetto una vita sentimentale più ricca per i Gemelli, cosa che per l'artista meridionale sembra non essersi verificata. O meglio, gli scoppi ci sono stati, ma solo per le testate di gossip che l'hanno vista svolazzare da Stefano De Martino a diversi suoi ex fidanzati.

