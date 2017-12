Oroscopo 2018, Leone/ Paolo Fox, Alessandra Amoroso: 12 mesi splendidi, ma il nuovo anno...

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Leone, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno di Alessandra Amoroso.

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox, Leone segno di Alessandra Amoroso

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox ci rivelerà fra pochi giorni tutte le previsioni per il Leone e tutti gli altri segni dello Zodiaco. Come sono andate le previsioni del 2017 per i nati leoncini? A svelarcelo è stato proprio l'astrologo durante la consueta puntata di inizio anno a Mezzogiorno in famiglia, di cui facciamo un breve recap. Il Leone avrebbe potuto contare su un 2017 fantastico, secondo Fox, che ha individuato nella prima parte dell'anno i mesi più vincenti. I nati del segno sarebbero stati quasi senza ostacoli, soprattutto grazie ad un umore sempre più positivo. Il cielo estremamente positivo per il Leone avrebbe potuto comportare però due possibili strade. Da un lato la realizzazione di grandi progetti lavorativi e familiari, dall'altra la scelta di troncare alcuni legami. Soprattutto nel caso in cui questi ultimi si fossero rivelati troppo pesanti per i nati del segno, pronti a spiccare il volo in assenza di questo tipo di zavorra. Giove è rimasto in ottima posizione fino ad Ottobre 2017, per una stagione in grado di regalare tante opportunità. Novità in vista fin dai mesi di Febbraio e Marzo, per una parte centrale dell'anno all'insegna di un grande miglioramento lavorativo. L'unica raccomandazione di Fox per il Leone era di prestare attenzione ai soldi, soprattutto per chi avrebbe progettato iniziative nuove.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, LEONE: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Le previsioni di Paolo Fox per il 2017 del Leone saranno state giuste? Lo scopriamo grazie all'anno di Alessandra Amoroso, fra le artiste italiane più apprezzate dal pubblico del nostro Paese. La cantante sembra aver vissuto 12 mesi davvero splendidi, soprattutto se si considera il successo già maturato l'anno precedente e proseguito nella prima metà del 2017. La fortuna del suo album Vivere a colori è spaziata infatti dai successi in termini di vendite che di popolarità, dato che la Amoroso ha girato davvero tutta l'Italia grazie alla promozione del suo ultimo disco. Ad inizio anno ha inoltre pubblicato il brano Piccole cose, presente nell'album Comuniti col Rolez di Fedez e J-Ax, mentre ha ricevuto il Disco d'Oro per la sua Fidati ancora di me a Marzo, grazie al quinto estratto del suo album, che è rimasto 100 settimane nella classifica FIMI. Non sono mancati inoltre i riconoscimenti, come i due Wind Music Awards ritirati per il successo registrato con il disco, un Premio Arena e il Premio Live per il Tour, oltre che l'MTV Awards 2017 per la categoria Best Italian Female. Alla luce di questi particolari sembra proprio che le previsioni di Paolo Fox siano state corrette, anche se non ci risulta che la cantante abbia dovuto allontanare qualcuno per spiccare il volo. Anzi, si è avvicinata ancora di più ai propri fan, che ha sempre tenuto in grade considerazione e che rappresentano la base del suo successo.

© Riproduzione Riservata.