Oroscopo 2018, Pesci/ Paolo Fox: Veronica Pivetti, previsioni centrate sul lavoro, un flop l'amore

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Pesci, ecco quali sono state le previsioni del celebre astrologo per il segno zodiacale dell'attrice Veronica Pivetti. Avrà indovinato?

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Pesci, il segno di Veronica Pivetti

Paolo Fox ci regalerà entro breve le previsioni per il nuovo anno ed un Oroscopo tutto da scoprire anche per il segno dei Pesci. In attesa di rivedere l'astrologo a Mezzogiorno in famiglia, pronto a dispensare consigli, vediamo quali sono state le previsioni per i nati del segno nel 2017. Secondo l'astrologo, i Pesci hanno spesso bisogno di sentirsi amati e ricevere conferme in campo sentimentale, pena uno sconfinamento nella malinconia e nella depressione. Gennaio e Febbraio 2017 sarebbero stati forse un po' incerti, ma anche molto importanti per le emozioni. Qualcuno dei nati del segno avrebbe potuto ricevere delle buone proposte, anche se la parte più magica dell'anno sarebbe stata l'ultima. Fra Settembre e Dicembre, secondo Paolo Fox, i nati dei Pesci avrebbero dovuto aspettarsi grandi novità e conferme. Bello il cielo per l'astrologo soprattutto dal punto di vista della fortuna, in grado di regalare progetti vincenti e opportunità significative anche per i due o tre anni seguenti. Ecco perché Paolo Fox ha consigliato di dare il massimo nel lavoro o nell'amore, nonostante un inizio 2017 un po' zoppicante.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, PESCI: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Paolo Fox e il suo Oroscopo ci avranno azzeccato? Per scoprirlo andiamo a rivedere che cosa è accaduto nell'anno di Veronica Pivetti, celebre attrice teatrale e televisiva e protagonista della fiction di successo Provaci ancora prof. Quest'anno è andata in onda infatti la settima stagione dello show di Rai 1, a sottolineare di come il successo dell'artista sia quasi senza sosta. Ad inizio anno la Pivetti era stata inoltre al centro di alcune polemiche con il direttore del settimanale DiPiù, Sandro Meyer, per via di alcune insinuazioni sulla vita sentimentale dell'attrice. Quest'ultima infatti aveva rilasciato al giornale una lunga intervista in cui aveva parlato di amori finiti, passati e della sua delusione in fatto di uomini. Assenza che ha colmato con uno splendido rapporto d'amicizia con una donna, con cui convive. Tanto era bastato perché apparissero sul web titoloni riguardo ad un presunto coming out della Pivetti, che in realtà non ha mai dichiarato la propria omosessualità. Ecco sembra che dal punto di vista sentimentale Paolo Fox non abbia colto nel segno, mentre ha di certo centrato il punto per quanto riguarda gli ultimi mesi dell'anno. E' di poche settimane fa infatti la notizia che la Pivetti raccoglierà il testimone di Asia Argento per condurre la prossima stagione del programma Amore Criminale. Stando all'astrologo, questo cambiamento nella vita dell'attrice dovrebbe darle la possibilità di vivere di fortuna anche nei prossimi anni. Chissà...

