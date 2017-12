Oroscopo 2018, Sagittario/ Paolo Fox, Antonella Clerici: traballante nel lavoro, ma sogna di coronare l'amore

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Sagittario, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno di Antonella Clerici.

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Sagittario, il segno di Antonella Clerici

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox sta per rivelarci le nuove previsioni per il Sagittario e tutti gli altri segni dello Zodiaco. Com'è andato invece il 2017? L'anno in corso è alle ultime battute e potrebbe ancora regalare degli sprint finali. Prima di scoprire che cosa riservano le stelle per i nati del segno, rivediamo le previsioni del 2017 dell'astrologo per il Sagittario. Secondo Paolo Fox, i nati del segno avrebbero trascorso un anno all'insegna di Saturno. Un pianeta che di solito priva delle grandi occasioni, ma che in questo caso avrebbe offerto nuove opportunità. Molti Sagittario potrebbero infatti aver intrapreso nuove strade, di sicuro faticose, ma che alla fine hanno comportato degli ottimo risultati. I nati del segno del resto si trascinavano malanni e delusioni fin dall'estate precedente, a causa dei quali era necessario ritrovarsi le forze. Non che al Sagittario manchino, dato che è il simbolo della forza, il segno più longevo e innovativo dello Zodiaco. Non capita di rado infatti di incontrare nati del segno pronti a rimettersi in gioco di fronte ad ogni tipo di difficoltà e di iniziare una nuova vita anche nell'età più adulta. Il consiglio di Fox per il 2017 era di sfruttare inparticolare i mesi di Giugno e Luglio, dato che un transito interessante di Venere avrebbe potuto promuovere nuovi incontri. Specialmente per chi si era ritrovato a chiudere una relazione l'estate precedente.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, SAGITTARIO: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Paolo Fox avrà centrato il segno con il suo Oroscopo 2017 per il Sagittario? Per scoprirlo andiamo a vedere come ha trascorso gli ultimi 12 mesi Antonella Clerici, icona del programma di Rai 1 La Prova del Cuoco e forte di una carriera costellata di successi. Sembra proprio che le previsioni dell'astrologo abbiano colto nel segno. Il 2017 di Antonella Clerici è stato forse traballante in qualche punto, tanto che si è pensato ad un suo prossimo abbandono del mondo della televisione. La conduttrice desidera infatti rimettersi in gioco, ma non per quanto riguarda la carriera, quanto in famiglia. Dopo essere ritornata nel suo programma di punta, si vociferava che avrebbe condotto la nuova edizione del Festival di Sanremo per poi puntare tutto sull'amore. Anche se la ritroveremo in realtà alla guida di Sarà Sanremo con i millennials, la Clerici sogna ancora di poter coronare il suo sogno con Vittorio Garrone e convolare a nozze. La stessa conduttrice ne aveva parlato l'anno precedente al settimanale Oggi, ma poi sembrava tutto finito in fumo. Invece il 2017 si è rivelato un vero e proprio anno dell'amore per la Clerici, che ora pensa già ai fiori d'arancio. E questo dopo la batosta di relazioni non proprio positive, che corrispondono a quanto previsto da Paolo Fox nel suo Oroscopo. Non è trascorso troppo tempo dopo tutto da quando Antonella ha lasciato l'ex marito Eddy Martens.

