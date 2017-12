Oroscopo 2018 Scorpione/ Paolo Fox, Antonella Elia: recupero fisico e rivincita nel lavoro, come da previsioni

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Scorpione, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della showgirl Antonella Elia.

Antonella Elia e Jill Cooper

Paolo Fox e il suo Oroscopo 2018 stanno per ritornare e regalarci nuove previsioni per lo Scorpione e gli altri segni dello Zodiaco. L'astrologo più amato dagli italiani ritornerà infatti in tv a Mezzogiorno in famiglia per darci consigli e anticipazioni sul nuovo anno, ma prima scopriamo che cosa ci ha rivelato nel 2017 per lo Scorpione. I nati del segno avrebbero infatti potuto contare su una bella condizione planetaria fin dal mese di Gennaio. Le risposte sarebbero arrivate subito tra l'altro in caso di amicizie e relazioni, mentre gli accorgimenti maggiori avrebbero dovuto riguardare il fisico. I nati del segno avevano infatti alle spalle diversi mesi pesanti dal punto di vista della forma, forse anche dovuto agli anni terribili affrontati in passato per quanto riguarda separazioni ed allontanamenti.

Il 2017 avrebbe visto tuttavia lo Scorpione sempre più forte e combattivo, soprattutto per quanto riguarda Luglio e Agosto. In questi mesi, secondo Fox, ci sarebbero state grandi risorse a cui accedere, soprattutto grazie all'entrata di Giove nel segno, a partire da Ottobre. L'astrologo infatti aveva sottolineato che quest'influenza benefica si sarebbe fatta sentire già dalla primavera e dall'estate, più o meno da Giugno in poi. Ottime prospettive inoltre per tutti i nati dello Scorpione in attesa di un figlio.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, SCORPIONE : COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Per scoprire se le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per lo Scorpione siano state corrette, affidiamoci all'anno vissuto da Antonella Elia. La showgirl e conduttrice è nata infatti l'1 novembre del '65 e si può dire che il suo sia stato un 2017 davvero ricco. La Elia è ritornata in televisione grazie al programma Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2, ed è riuscita ad arrivare in finale grazie alla squadra creata con Jill Cooper. Il programma è stato registrato nei primi mesi del 2017 e questo di sicuro solo dopo che la Elia ha rimesso in sesto il fisico nei primi mesi dell'anno, come suggerito da Paolo Fox nelle sue previsioni. Quello della conduttrice è stato di certo un anno intenso dal punto di vista delle relazioni, proprio per via della sua recente conoscenza con la Cooper.

In coppia come le Caporali, le due guerriere hanno stretto un bel rapporto, riuscendo a fare del loro legame un vero e proprio punto di sforza da sfruttare nel corso dell'adventure game. L'astrologo ha inoltre centrato il segno per quanto riguarda gli anni terribili vissuti dalla scorpioncina Antonella. E' stata lei stessa a rivelare alle telecamere, in un momento di sfogo, di essere abbattuta perché improvvisamente scomparsa dal mondo della televisione. Le risorse non sono di certo mancate nel periodo estivo, nell'arco di tempo che secondo Fox sarebbe stato vincente per i nati del segno. Il programma è infatti andato in onda a settembre, dando di nuovo modo all'ex conduttrice di ritornare sotto ai riflettori.

