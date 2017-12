Oroscopo 2018, Toro/ Paolo Fox, Enrico Brignano: ha agito con prudenza secondo i consigli, e per il nuovo anno

Conto alla rovescia per l'Oroscopo 2018 di Paolo Fox, che ritornerà sul piccolo schermo della Rai anche quest'anno per regalarci le sue previsioni sul Toro e gli altri segni dello Zodiaco. Prima di scoprire che cosa dovranno aspettarsi i nati del segno, facciamo un piccolo recap delle previsioni del 2017 a cura del celebre astrologo. Secondo Fox, i nati del Toro avrebbero vissuto dei mesi molto difficili per quanto riguarda l'aspetto economico, per via di diverse spese maturate nell'anno precedente ed ancora in via di risoluzione. Un aspetto ben visibile a chi per esempio ha iniziato una convivenza proprio nei primi mesi del 2017 oppure è riuscito ad allargare la famiglia grazie alla nascita di un figlio. Il consiglio dell'astrologo era di sfruttare la prima parte dell'anno per mettere a posto le situazioni finanziarie in previsione della seconda metà del 2017, per via dell'arrivo di mesi più turbolenti per le entrate. Da ottobre infatti il transito di Giove avrebbe richiesto il rispetto delle regole, spingendo molti nati del segno del Toro a tirare la cinghia. I primi mesi si sarebbero quindi rivelati essenziali per chiedere un cambiamento di contratti e compensi, per dare il massimo in vista della primavera. Più vincente invece il settore dell'amore, grazie ad un periodo da aprile a giugno davvero interessante. Anche in questo caso da ottobre a dicembre i nati del segno avrebbero potuto dover affrontare dei tagli e proprio per questo secondo l'astrologo sarebbe stato meglio chiarire i sentimenti nella prima metà dell'anno, in modo da affrontare la seconda parte con maggiore decisione. In linea generale secondo Paolo Fox il 2017 del Toro sarebbe stato positivo per il recupero psicofisico e anche per gli incontri, soprattutto per i cuori solitari.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, TORO: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Le previsioni di Paolo Fox per il 2017 del Toro si sono rivelate corrette? Per scoprirlo non ci resta che prendere in esame quanto vissuto nel corso dell'anno da un personaggio famoso, come per esempio Enrico Brignano. Il comico romano, nato il 18 maggio del 1966, è ritornato di recente ad impegnare il piccolo schermo con ospitate e non solo, dopo un lungo periodo di tempo di assoluto silenzio. Sembra tuttavia che questo dettaglio non sia del tutto collegato con i problemi economici individuati dall'Oroscopo di Paolo Fox, ma ad un lieto evento. Brignano e la compagna Flora Campo hanno vissuto infatti la nascita della figlia Martina lo scorso febbraio, un evento che ha comportato nella coppia gioie e fatiche. Superati i primi mesi fra notti insonne e pappe da preparare, la coppia ha deciso di riprendere in mano la propria attività professionale proponendosi al pubblico italiano come coppia. Non sono state poche infatti le ospitate nei salotti televisivi, soprattutto nella seconda metà dell'anno. Sembra quindi che le previsioni di Fox non calzino del tutto a pennello con l'anno di Brignano, anche se rimane poco chiaro quando abbia ideato questo suo ritorno in tv. Il comico potrebbe infatti in realtà aver agito con prudenza, come suggerito l'astrologo, ed aver progettato la seconda metà dell'anno fin dai primi mesi, magari fra una nottata insonne e un pianto della piccola Martina.

