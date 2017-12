Oroscopo 2018, Vergine/ Paolo Fox, Asia Argento: flop sul lavoro, bene in amore ma sul nuovo anno...

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Vergine, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno dell'attrice Asia Argento.

Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Vergine, il segno di Asia Argento

Paolo Fox ritorna fra pochissimi giorni con il suo Oroscopo 2018, grazie a Mezzogiorno in famiglia che ospiterà un nuovo appuntamento di inizio anno in compagnia dell'astrologo. Che cosa aveva previsto l'icona dello Zodiaco per la Vergine nel 2017? Prima di scoprire le nuove previsioni, facciamo un recap di quanto hanno predetto le stelle per l'anno che si sta per concludere. Secondo Paolo Fox, i nati della Vergine si sarebbero ritrovati a vivere un Gennaio pieno di punti interrogativi. E questo perché gli ultimi mesi dell'anno precedente avevano spinto molti nati del segno a vivere la propria vita come una sorta di puzzle da montare. Molti erano infatti in attesa di risposte, nonostante il forte impegno in diversi ambiti. Il 2017 si sarebbe rivelato comunque vincenti per tutti i liberi professionisti e imprenditori della Vergine, soprattutto per quantor iguarda l'autunno. Proposte interessanti anche in Agosto, per un cielo importante presente fin da Giugno. Il consiglio dell'astrologo era di superare Gennaio e Febbraio, caratterizzati da una forte tristezza per la mancanza di prospettive, per concentrarsi sulle proprie qualità. Anche se l'umore sarebbe stato basso, secondo Fox qualcuno avrebbe infatti potuto notare i nati del segno fin da inizio anno, con un progressivo miglioramento per i mesi estivi e autunnali. Soprattutto nel caso di convivenze e matrimoni, da realizzare in estate oppure a ridosso dell'inverno.

OROSCOPO 2018 DI PAOLO FOX, VERGINE: COME E' ANDATA LA PREVISIONE DELLO SCORSO ANNO?

Le previsioni di Paolo Fox per il 2017 della Vergine si sono rivelate giuste? A raccontarcelo sarà quanto accaduto nel corso dei mesi ad Asia Argento, attrice e figlia del celebre re dell'horror italiano. Non è stato di certo un anno positivo per la Argento, che dopo diversi mesi di silenzio si è ritrovata nel vortice delle contestazioni a causa dello scandalo Weinstein. Il produttore americano è stato infatti accusato di molestie da tante attrici e anche dalla stessa Asia, che tuttavia ha dovuto combattere contro il dito puntato di tanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Fra accuse di aver ceduto e poi ritrattato e molto altro ancora, l'attrice è stata al centro del gossip soprattutto nei mesi invernali, nel periodo in cui secondo Paolo Fox avrebbe riscosso il maggior successo sia dal punto di vista lavorativo che professionale. Ad oggi non sappiamo nulla dei progetti in corso per il futuro dell'attrice, se non che la sua presenza in Amore Criminale, il programma di Rai 3 sui femminicidi e i casi di cronaca nera con al centro le donne e gli amori sbagliati, è stata sostituita da quella di Veronica Pivetti. La Argento però ha potuto contare su un nuovo amore. Non è ancora sfociato in matrimonio come annunciato dalle previsioni di Paolo Fox, ma la relazione fra la Argento e lo chef Anthony Bourdain sembra durare con successo fin dall'inizio del 2017.

