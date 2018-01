PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 1 gennaio 2018: che giornata sarà per Ariete, Toro e tutti gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, 1 gennaio 2018: come sarà questo primo giorno dell'anno? Le previsioni a LtteMiele: Gemelli verso una svolta, Ariete situazioni da chiedere,

01 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 1 GENNAIO 2018

Buon anno a tutti i segni zodiacali da Paolo Fox a LatteMiele: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Sagittario, Scorpione, Vergine, Leone, Bilancia, Acquario, Capricorno e Pesci. I dodici segni vivranno un anno vario, molto importante per alcuni, più complicato per altri. Non esiste un anno difficile o facile in generale per il noto astrologo, ma sicuramente c'è la possibilità di affrontare le cose sotto una certa luce o sotto un'altra, magari alcuni avranno più opportunità e invece ci sarà chi ne avrà di meno. La soluzione però c'è ad ogni cosa perchè c'è una carta vincente da giocare per tutti. Giorno dopo giorno avremo lo sviluppo della situazione con grande attenzione nei minimi particolari con la rubrica giornaliera, Latte e Stelle, di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Ora però è il momento di vivere l'anno con entusiasmo e con la voglia di svoltare.

2018 IMPORTANTE PER LA VERGINE, CHI SALE E CHI SCENDE

Passiamo ora a vedere chi sale e chi scende per l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Sicuramente in crescita la Vergine che vivrà un 2018 davvero molto importante. Nel lavoro ci saranno delle novità positive che inviteranno a guardare al futuro con grande soddisfazione. Tra giugno e luglio miglioreranno in maniera sensibile anche le situazioni sentimentali. Anno decisivo per lo Scorpione che avrà un periodo di stress solo ed esclusivamente nel periodo estivo. Piccoli progetti in arrivo per il Sagittario che vuole vivere l'avventura e mettere da parte per un po' di tempo i doveri. Difficoltà per il Leone che dovrà aspettare la seconda parte dell'anno per avere una risposta, attenzione dal punto di vista del lavoro e di quello economico nei primi sei mesi di quest'anno. La svolta potrebbe arrivare molto presto. Bisogna tenere i denti stretti in attesa di una seconda parte di anno molto più brillante.

ARIETE SITUAZIONI DA CHIUDERE, TOP E FLOP

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di oggi, 1 gennaio 2018, dai top e i flop. L'Ariete deve assolutamente chiudere delle situazioni che sono rimaste aperte lo scorso anno. Ci sarà da porre rimedio soprattutto a un momento di lavoro molto complesso e anche a un problema fisico che ci si porta dietro da diverso tempo. Il 2018 sarà privo di incertezze per i Gemelli che hanno cambiato strada e voltato pagina e stanno lavorando per migliorare anche dal punto di vista sentimentale. Ora però è il momento di raccogliere i frutti di quello che si è fatto con tanta fatica e voglia. Il Leone può fidarsi soprattutto della seconda parte di quest'anno quando arriveranno delle risposte molto interessanti. L'Acquario vive un anno complicato e in cui si devono sistemare assolutamente delle cose. Sarà un momento in cui sarà importante dare meno importanza al fattore economico.

