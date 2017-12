Pif/ Video, dal cinema alle battaglie politiche e sociali (Danza con me)

Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, tra gli ospiti di Roberto Bolle - Danza Con Me, in programma oggi lunedì 1 gennaio 2018 su Rai Uno a partire dalle 21.25

Pif (Facebook)

Tra i numerosi vip dello lo spettacolo Roberto Bolle - Danza con me c'è Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, come inedito "esperto di danza". Una nuova avventura per l’ormai noto regista ed attore, che negli ultimi anni ha visto il suo percorso artistico in ascesa, ma non solo: celebri le sue lotte per la disabilità e quelle politiche. La carriera di Pif nel mondo della televisione inizia nel 1998, quando partecipa ad un concorso di Mediaset e diventa autore televisivo. Nel 2001 comincia un ruolo come autore di Candid & Video Show su Italia Uno e successivamente, prima come autore e poi come inviato, a Le Iene. Poi, nel 2007, diventa VJ per MTV presentando parte del MTV Day 2007. Nello stesso anno dà vita al suo primo programma individuale, Il testimone, sempre su MTV. Oltre alla carriera televisiva, Pif ha iniziato un percorso anche nella scrittura e nel mondo del cinema, dirigendo due film: “La mafia uccide solo d’estate” del 2013 e “In guerra per amore” del 2016.

LE BATTAGLIE DI PIF

L’avvicinamento alla politica risale al 2013, quando tenne un discorso sul palco della Leopolda a Firenze, durante la manifestazione organizzata dal sindaco Matteo Renzi, attaccando Rosy Bindi a proposito delle sue affermazioni sulla mafia e Vladimiro Crisafulli. Più recentemente, il 21 febbraio del 2017, partecipa a una manifestazione presso la Presidenza della Regione Sicilia organizzata da disabili siciliani volta ad ottenere un incremento dei fondi regionali destinati all’assistenza di 3600 disabili, durante la quale telefona al Presidente Crocetta chiedendo lo stanziamento delle risorse oppure le sue dimessioni. Quel colloquio telefonico è diventato subito virale ed è stato seguito da un incontro, in cui l’attore e regista ha chiesto date e scadenze certe. La mafia ha sempre svolto un ruolo importante nelle tematiche di Pif, che il 23 maggio 2017 ha partecipato insieme a Fabio Fazio ed a Roberto Saviano a “Giovanni Falcone – Paolo Borsellino” in occasione del 25esimo anniversario della Strage di Capaci e della Strage di via D’Amelio, entrambe compiute da Cosa Nostra.

"CRITICAVO RENZI ANCHE QUANDO ERA POTENTE"

Recentemente Pif è finito nel mirino delle critiche per l’assenza all’ultima Leopolda organizzata dal Partito Democratico, andando ad un Festival di cinema in Galles. Tramite le colonne del Corriere della Sera, lo stesso attore e regista ha voluto rispondere a chi lo ha criticato di aver abbandonato Renzi quando è “caduto in disgrazia”: “L’ultima volta alla Leopolda, nel 2014, non ci andai per tenere un discorso, ma per dire a Renzi, ormai presidente del Consiglio, quello che pensavo sulle sue nuove alleanze politiche. Sintetizzai il mio articolato e profondo pensiero politico così: «Quando ti vedo con Verdini, mi viene un brivido lungo la schiena!»”. Successivamente, una replica a chi lo ha accusato di aver abbandonato la nave di Renzi: "

La prima cosa che ho pensato è stata: perché negli anni in cui ho scelto di non andare alla Leopolda, nessun giornalista me ne ha chiesto il motivo? Perché non hanno fatto questo ragionamento quando criticavo Renzi da presidente del Consiglio e, quindi, molto più «potente» di ora? Ma soprattutto, perché non entrano nel merito delle mie parole? Penso che questa sia la risposta: perché in questo periodo storico le dichiarazioni e i fatti sono irrilevanti, contano solo i pretesti e lo scatenamento della indignazione".

© Riproduzione Riservata.