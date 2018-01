RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE/ Su Rai 2 il film d'animazione di Nathan Greno (oggi, 1 gennaio 2018)

Rapunzel - L'intreccio della torre, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: alla regia Nathan Greno e Byron Howard. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'animazione in prima serata su Rai 2

ALLA REGIA NATHAN GRENO E BYRON HOWARD

Rapunzel - L'intreccio della torre, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 21,20. Una pellicola del 2010 che è stata diretta da Nathan Greno con la collaborazione di Byron Howard. Si tratta dell'adattamento cinematografico della celebre fiaba di Raperonzolo di Jacob e Karl Grimm. Distribuito nelle sale cinematografiche italiane nel novembre del 2010, Rapunzel - l’intreccio della torre è il sesto film prodotto dalla Disney che ha riscosso il maggior successo in termini di incassi. Con 290 milioni di dollari, la pellicola ha infatti incassato quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Nella versione originale, i personaggi principali appartengono a Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman e John Di Maggio. In quella italiana la voce di Rapunzel è stata doppiata da Laura Chiatti, mentre il personaggio di Flynn Rider da Giampaolo Morelli. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

La perfida maga Gothel, per assecondare il suo desideerio di rimanere giovane e bella per sempre, da vita ad un'estenuante ricerca di un fiore magico, in grado di donare l'eterna giovinezza a chiunque ne entri in possesso. Dopo un lungo peregrinare Gothel trova il fiore e realizza il suo desiderio. Diversi secoli dopo la regina di un regno lontanissimo si ammala gravemente e scopre che solo il fiore magico potrà guarirla. La donna dispone imponenti ricerche che terminano con il ritrovamento del fiore. Dopo essere guarita la regina da alla luce una splendida bimba di nome Rapunzel. La magia che permetteva a Gothel di rimanere giovane per sempre è ormai stata trasferita sulla chioma della piccola e nel disperato tentativo di continuare a trarre giovamento dalla magia del fiore, la maga taglia una ciocca di capelli di Rapunzel. La ciocca risulta però essere priva di magia, al contrario dell'intera capigliatura. Gothel decide così di rapire Rapunzel, imprigionandola nelle segrete di un castello. Trascorrono 18 anni e Rapunzel è ormai una giovane e graziosa fanciulla la cui chioma è lunga diversi metri. Un giorno un ladruncolo di nome Fynn si intrufola proprio nella torre in cui è rinchiusa Rapunzel, mentre Gothel è via per un viaggio. Grazie all'aiuto del ragazzo la fanciulla riesce finalmente a fuggire dalla sua prigione ma poco dopo Gothel scopre la sua fuga e si mette sulle tracce dei due giovani, che nel frattempo si sono innamorati.

