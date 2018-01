RICORDAMI ANCORA/ Su Rai 2 il film con Alexis Bledel e Zachary Levi (oggi, 1 gennaio 2018)

Ricordami ancora, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Alexis Bledel, Zachary Levi e Merrit Wever, alla regia Jeff Bleckner. Il dettaglio della trama.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Rai 2

NEL CAST ALEXIS BLEDEL

Ricordami ancora, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 18,50. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Jeff Bleckner ed annovera nel suo cast di protagonisti due volti noti della tv come Alexis Bledel e Zachary Levi. La prima è principalmente nota per aver vestito i panni del personaggio di Rory della serie tv di successo (che nel nostro Paese è stata trasmessa da Italia 1) dal titolo Una mamma per amica. È poi apparsa in pellicole cinematografiche, come 4 amiche e un paio di jeans, Capitan Zoom - Accademia per supereroi, Botte di fortuna e Matrimoni e pregiudizi. Zachary Levi ha invece interpretato il protagonista della serie Chuck, in cui interpretava un simpatico commesso di un superstore che conduceva una doppia vita da agente segreto. Nel 2017 ha fatto parte del cast di protagonisti del film Thor: Ragnarok. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RICORDAMI ANCORA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il protagonista del film è Gus, un giovane e promettente membro della NASA la cui esistenza cambia radicalmente a seguito di un aneurisma. I ricordi di Gus che precedono quel tragico giorno sono perfettamente intatti ma il giovane fatica a tenere in piedi la memoria del post aneurisma. Proprio per questo motivo, ogni mattina, trova sul suo comodino un bigliettino scritto da sua sorella Lucy e da Jerry, un suo amico di vecchia data, grazie al quale Gus apprende quotidianamente cosa è accaduto dopo l'aneurisma. L'incidente ha costretto il giovane ad abbandonare il suo vecchio impiego alla NASA ed ora lavora presso una piccola bottega orafa. Un giorno Gus incontra Molly, una giovane cameriera di cui si innamora al primo sguardo. I due si rincontrano in varie occasione ma Gus sembra essersi dimenticato di lei. Dopo aver conosciuto la storia di Gus, Molly darà vita ad un vero e proprio fascicolo ricco di informazioni su di lei a cui il giovane potrà accedere in ogni momento, in modo tale da ricordarla sempre. Molly sta attraversando un periodo davvero molto complesso della sua esistenza ma, alla fine, l'amore tra lei e Gus riuscirà a trionfare.

