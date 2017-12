Roberto Bolle, Danza con me / Anticipazioni: ospiti e musica, da Tiziano Ferro a Fabri Fibra (1 gennaio)

Roberto Bolle - Danza con me: le anticipazioni del primo gennaio 2018; il danzatore aprirà la prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai con tanti ospiti e balletti.

Roberto Bolle - Danza con me

Roberto Bolle – Danza con me. Questo è il titolo dell’evento di danza che aprirà il nuovo anno della rete ammiraglia di Casa Rai. Nel corso della prima serata di lunedì 1 gennaio 2018, il celebre e amatissimo danzatore, metterà in piedi un altro strepitoso show dopo il grandissimo successo dello scorso anno con “Roberto Bolle – La mia danza libera”. Il primo spettacolo andato in onda sempre su Rai1 infatti, aveva letteralmente conquistato sia il pubblico che la critica. Ecco perché, Roberto ha voluto regalare il bis agli estimatori, con un trionfo di arte, musica e danza che farà venire la pelle d’oca a chiunque. Bolle però, non sarà da solo e con lui anche una serie di ospiti di tutto rispetto per un evento che appassionerà chiunque e aprirà le danze (in ogni senso) a partire dalle 21.25. Naturalmente, lo show potrà essere visionato anche in diretta streaming, collegandosi al sito di RaiPlay da Personal Computer oppure in mobilità scaricando la rispettiva applicazione per tablet, phablet e smartphone di ultima generazione.

Roberto Bolle, ecco con chi danzerà

Per quanto riguarda le parti dedicate esclusivamente alla danza, Roberto Bolle ha scelto un mix di brani sia del repertorio classico che neoclassico e contemporaneo con coreografie di Roland Petit, Rudolf Nureyev e Mauro Bigonzetti intervallate da produzioni assolutamente inedite. Per interpretarli, ha chiamato stelle del balletto come Polina Semionova, Melissa Hamilton e l’étoile di Parigi Léonore Baulac. Ma ci sarà molto spazio anche per i talenti italiani come i Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Nicoletta Manni e Claudio Coviello, e Timofej Andrijashenko – che in “La mia danza libera” danzò con Bolle nel passo a due ‘Proust’ – e poi ancora Nicola Del Freo, Gioacchino Starace, Marco Agostino, Christian Fagetti, Matteo Gavazzi, Andreas Lochmann, Fabio Saglibene, Mattia Semperboni e Vittoria Valerio. Ad esibirsi sul palco anche le giovanissime allieve dell’Accademia della Scala. Poi ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla magica arte di Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano, perseguitato dall’Isis e ostacolato dalla famiglia che ha trovato nella danza la forza di combattere ogni tipo di minaccia. Il ragazzo danzerà con Bolle per la prima volta accompagnati in musica da Sting, in studio che canterà sulle note di Inshallah.

Tiziano Ferro e Fabri Fibra con Roberto Bolle

Per quanto riguarda gli altri grandi artisti italiani che prenderanno parte allo spettacolo di Roberto Bolle, spazio per Tiziano Ferro e Fabri Fibra. Proprio quest’ultimo inoltre, introdurrà l’incontro tra il danzatore e il ballerino americano Lil Buck, alla sua prima esibizione in Italia. Tantissimi gli amici e ospiti del ballerino che arriveranno sul palcoscenico insieme a lui. Dalle attrici Virginia Raffaele, Geppi Cucciari e Miriam Leone, al regista e attore Pierfrancesco Diliberto in arte Pif. A tenere in piedi tutti questi grandissimi puzzle di arte, un personaggio insolito che ha una passione fortissima per la danza e gli studi classici: Marco D’Amore, reduce dalla terza stagione di Gomorra. La regia di “Roberto Bolle – Danza con me”, sarà affidata a Cristian Biondani mentre le coreografie inedite sono di Massimiliano Volpini. Per gustarvi questo bellissimo mix di arte e musica, non vi resta che collegarvi sulla prima rete di Casa Rai nel corso del prime time: quale miglior modo per festeggiare il nuovo anno?

