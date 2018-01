THE TIME MACHINE/ Su Italia 1 il film con Jeremy Irons e Samantha Mumba (oggi, 1 gennaio 2018)

The Time Machine, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Jeremy Irons e Samantha Mumba, alla regia Simon Wells. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST JEREMY IRONS

The Time Machine, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 19:00. Una pellicola di genere fantascientifica del 2002 che è stata realizzata per la regia di Simon Wells, il quale ha diretto anche il film di animazione Balto ed è stata prodotta da Steven Spielberg, Bonne Radford e Steve Hickner. La pellicola si ispira al romanzo omonimo di H.G. Wells oltre che al film L'uomo che visse nel futuro del 1960, del quale la pellicola rappresenta un remake. Nel cast sono presenti gli attori Jeremy Irons (Il mistero Von Bulow, Il danno, La Maschera di Ferro, Lolita, Io ballo da sola, solo per citare alcuni sui film), Samantha Mumba, Orlando Jones, Guy Pearce (Houdini - L'ultimo Mago, Il discorso del Re, Prometheus, Iron Man 3, Alien: Covenant) e Yancey Arias. Le musiche del film sono state curate da Klaus Badelt mentre la sceneggiatura è di John Logan. La fotografia porta la firma di Donald M. McAlpine ed il montaggio del film è stato curato da Wayne Wahrman.

THE TIME MACHINE, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Ci troviamo a New York verso la fine del 1800. Un brillante e giovane insegnante di ingegneria che lavora alla Columbia University, Alexander Hartdegen, è intenzionato a dimostrare che i viaggi nel tempo sono una possibilità reale. Questa sua ambizione diviene presto una vera e propria ossessione quando nel corso di una rapina a Central Park la sua fidanzata Emma perde tragicamente la vita. Dopo questo evento traumatico, infatti, Alexander lavora tenacemente al progetto per ben 4 anni, con lo scopo di cercare di riuscire a costruire la sua macchina del tempo per poter tornare a quel giorno drammatico ed evitare la tragica morte di Emma. Una volta riuscito nel suo intento l'uomo cerca di cambiare gli eventi, nonostante ciò, Emma resta comunque vittima di un mortale incidente, ragion per cui lo scienziato decide di viaggiare nel futuro per cercare una risposta sul perchè non può cambiare il passato. Grazie al dispositivo da lui creato, Alexander si troverà sbalzato nel futuro, spinto in avanti di ben 800.000 anni. In quella circostanza si renderà presto conto che la società è divisa in prede e cacciatori, gli Eloi, pacifici individui, ultimi rimasti della stirpe degli esseri umani, e i Morlock, mostruosi abitanti delle viscere della terra, nati dall'evoluzione avuta luogo nel corso dei secoli. Qui Alexander si troverà faccia a faccia con il capo di questa nuova stirpe, il quale spiegherà all'uomo perchè il passato non può più essere modificato. A quel punto, Alexander, farà una scelta importante, deciderà infatti di distruggere il suo congegno e di restare nel futuro per cercare di renderlo migliore e più vivibile per tutti coloro che verranno...

