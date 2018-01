TIZIANO FERRO/ Omaggio a Ed Sheeran per Natale (Danza con me)

Tiziano Ferro sarà ospite del programma di Rai Uno Roberto Bolle-Danza con me in onda il primo gennaio. L'artista sarà protagonista di momenti indimenticabili con l'etoile.

Tiziano Ferro a Danza con me

Stasera 1 gennaio andrà in onda su Rai Uno un appuntamento speciale per tutti gli estimatori della danza a cui parteciperà anche Tiziano Ferro. Infatti, l’ammiraglia di Viale Mazzini dedicherà una serata a Roberto Bolle, protagonista dello speciale Danza con me. L’etoile torna in televisione a un anno di distanza dal successo di Roberto Bolle-La mia danza libera che ottenne un grande riscontro da parte del pubblico. Il ballerino ha dichiarato di essere molto felice per questo programma e che tutti hanno fatto un lavoro straordinario. Saranno moltissimi i momenti cruciali di questo prime time dedicato al balletto e tanti gli ospiti che saliranno sul palco con Bolle. Infatti, avremo modo di assistere a inediti sketch tra la stella del balletto e personaggi dello spettacolo come Virginia Raffaele, Marco D’amore e uno dei cantanti più amati degli ultimi vent’anni e cioè Tiziano Ferro. Quest’ultimo sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua carriera e sta preparando un nuovissimo lavoro, intramezzato con duetti di altrettante stelle della musica. Nel corso del mese di dicembre ha partecipato a programmi molto importanti del palinsesto, come la finalissima di X Factor , catalizzando l’attenzione di milioni di telespettatori.

TIZIANO FERRO, UN DOLCE AUGURIO DI NATALE

Tiziano Ferro è sicuramente uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano e i suoi album riescono sempre a catalizzare l’attenzione dei suoi fans. Il celebre artista di Latina è apparso con un video a sorpresa il giorno di Natale volendo fare gli auguri a tutti i suoi estimatori. Lo ha fatto direttamente dalla sua cameretta di Latina, sua città di origine. Ferro si è mostrato con un elegante pigiama rosso e ha voluto augurare un sereno natale intonando la cover del brano in vetta alle classifiche di questo periodo e cioè Perfect di Ed Sheeran. Anche quest’ultimo, oltretutto, sarà ospite di Roberto Bolle-Danza con me, in onda stasera 1 gennaio su Rai Uno. Tiziano Ferro sta trascorrendo le sue vacanze all’insegna della serenità. Tutti i suoi lavori sono dei veri e propri successi e il 2017 è stato l’anno dei duetti per lui, come quello con Giorgia e Fabri Fibra. Inoltre, proprio nei giorni antecedenti al Natale, Ferro è stato assolto da una pesante accusa che pendeva sulla sua testa. Era stato imputato per il reato di evasione fiscale ma il Tribunale di Latina lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Come chiarito dal suo avvocato Giulia Bongiorno, la condotta di Ferro è sempre stata improntata alla trasparenza.

QUEL DUETTO CON FABRI FIBRA

Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco di Roberto Bolle-Danza con me, uno show in prima serata trasmesso il 1 gennaio su Rai Uno e che cercherà di far conoscere il balletto classico a una vasta platea. Nell’ottica del direttore di Rai Uno Andrea Teodoli, c’è stata proprio la volontà di aprirsi a questo prodotto, facendolo conoscere al pubblico e per questo si è affidato a uno dei maestri della danza. E, sarà interessante vedere stelle del calibro di Ferro interagire con Bolle. Il cantante di Perdono, in queste ultime settimane, ci ha abituati a collaborazioni e momenti inaspettati. Il 17 dicembre, Tiziano Ferro è stato ospite a sorpresa del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa e si è reso protagonista di un insolito duetto con uno dei rapper più famoso della scena musicale italiana: Fabri Fibra. I due hanno sorpreso il pubblico esibendosi nell’inedito Stavo pensando a te che rappresenta un vero e proprio esperimento per Fabri Fibra, con una svolta romantica nel suo repertorio. La sintonia inaspettata di Fibra e Ferro ha fatto impazzire gli internauti del web e il loro duetto è salito subito nei trend topi di Twitter.

