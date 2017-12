UN SOGNO PER DOMANI/ Su Canale 5 il film con Kevin Spacey (oggi, 1 gennaio 2018)

Un sogno per domani, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Kevin Spacey e Helen Hunt, alla regia Mimi Leder. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST KEVIN SPACEY

Un sogno per domani, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 16:00. Una pellicola del 2000 di genere drammatica che è stata diretta per la regia di Mimi Leder, regista americana che ha diretto diversi film fra i quali The Peacemaker, Deep Impact e The Code, con Morgan Freeman e Antonio Banderas. Il titolo orignale del film è "Pay it Forward"e la pellicola si ispira al libro di Catherine Ryan Hyde "La formula del cuore". I protagonisti del film sono Kevin Spacey che interpreta Eugene Simonet, Helen Hunt nel ruolo di Arlene McKinney, Haley Joel Osment che impersona Trevor McKinney, Jay Mohr che è Chris Chandler, James Caviezel nel ruolo di Jerry e il cantante Jon Bon Jovi nel ruolo di Ricky McKinney. Kevin Spacey è famoso per aver lavorato in diversi film tra i quali American Beauty, The Life of David Gale e Seven. Helen Hunt tra i tanti film ha partecipato a Cast Away e What Women Want - Quello che le donne vogliono con Mel Gibson, Haley Joel Osment invece, ha interpretato il ragazzino del celebre film Il Sesto Senso con Bruce Willis. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN SOGNO PER DOMANI, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Trevor è un bambino di 11 anni molto intelligente, sensibile ed introverso, un idealista sognatore che vive in un quartiere modesto di Las Vegas con sua madre Arlene, una ex alcolizzata con una vita difficile che svolge il lavoro da cameriera in un club di casinò e strip-tease. A scuola, un giorno, il professore di scienze sociali Eugene Simonet, durante un suo corso, pone una domanda alla classe di Trevor, domanda che spinge il ragazzino a cercare di cambiare il mondo compiendo delle buone azioni mettendo in moto la bontà d'animo presente in ognuno di noi. Trevor inizia così a compiere delle buone azioni cercando di trasformare un banale compito in classe in un progetto ambizioso per cambiare il mondo. Per fare ciò, mette in atto una specie di catena per restituire alle persone un pò di felicità decidendo di dare una mano a 3 persone che da sole non riescono a fare qualcosa in particolare, queste persone dovranno poi ricambiare il favore ad altre 3 persone. In questo modo, in teoria, tutti potranno rendersi utili ed essere migliori. Le 3 persone che riceveranno l'aiuto di Trevor saranno un tossicodipendente vagabondo, un suo amico vittima di un gruppo di teppistelli ed il suo stesso professore, imprigionato nella sua solitudine. Tutto ciò sembra semplice, ma ben presto il ragazzino si renderà conto che purtroppo non è sempre così, soprattutto quando ci sono persone che non desiderano ricevere aiuto da nessuno o non riescono a capire cosa voglia dire la parola "altruismo".

