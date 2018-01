Uomini e donne / Anticipazioni, Capodanno con il gigolò per Gemma Galgani? Sui social... (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani al centro di un clamoroso successo sui social, dove la sua ultima foto ha totalizzato 1 milione di like...

01 gennaio 2018 - agg. 01 gennaio 2018, 9.20 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha passato il suo Capodanno insieme al gigolò che Tina Cipollari ha fatto arrivare in studio per lei? Sicuramente no visto che la dama questa notte era sui social per fare i suoi auguri più sinceri ai suoi fan e a tutti coloro che, nel bene e nel male, la seguono sui social e su Facebook. A mezzanotte inoltrata, il primo pensiero di Gemma Galgani è andato subito ai suoi fan ai quali ha scritto: "Eccomiiiiii!!!!! Auguri a tutte care amiche mie.... scrivo per farvi un augurio speciale!!! Ci lasciamo alle spalle questo 2017 per abbracciare il 2018 che è appena entrato nelle nostre vite... chissà cosa ci riserverà!!! ora brindiamo al futuro. buon anno tesori miei!!!! Vi adoro". Sicuramente la dama troverà il tempo per tornare sui social oggi e approfondire i suoi auguri e dire qualcosa in più sulla sua serata ma sicuramente avrà passato il tempo con la sua famiglia con nessun gigolò al proprio fianco. Racconterà qualcosa in più nella prossima registrazione del trono over prevista per gli inizi di gennaio? Lo scopriremo tra qualche giorno, intanto, potete cliccare qui per leggere i suoi messaggi e i relativi commenti. (Hedda Hopper)

GEMMA GALGANI PRONTA PER LA SVOLTA?

Per Gemma Galgani, quello che si è appena concluso è stato un anno da dimenticare. Dal punto di vista sentimentale, infatti, la dama di uomini e donne ha dato vita a numerose frequentazioni nate all’ombra del trono over, ma nessuna di queste, a conti fatti, si è trasformata in qualcosa di duraturo. Dopo Michele D’Ambra, con il quale la Galgani ha aperto il vecchio anno, è stata la volta di Marco Firpo, amore estivo mai concretizzato, concludendo la nuova stagione del format con una serie di frequentazioni che non si sono mai trasformate in relazioni degne di nota. A conclusione di questi dodici mesi fallimentari sotto il profilo sentimentale, l’ultimo atto della sua love story con Giorgio Manetti, che ha deciso di non alimentare le speranze della dama confermando la scelta fatta qualche tempo fa. Un anno da dimenticare per la dama? Forse non è proprio così: Gemma Galgani, infatti, in questi ultimi periodo ha ottenuto una popolarità senza precedenti, conquistando, su una delle ultime foto pubblicate su Instagram, oltre 1 milione di fan. A questo link è possibile visualizzare il suo scatto.

GLI AUGURI DI ANNA TEDESCO

Dopo aver annunciato il suo ritiro dal salotto del trono over, Anna Tedesco, amatissima dama di Uomini e donne, ha sorpreso tutti tornado sui propri passi. L’ex amica del cuore di Giorgio Manetti, infatti, anche nel nuovo anno sarà fra i protagonisti del format condotto e ideato da Maria De Filippi. Ma per quale motivo la dama ha deciso di cambiare idea? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo, a questo link, i suoi auguri per il nuovo anno condivisi su Facebook nel pomeriggio di ieri. “Ad ognuno di voi dico GRAZIE!!! Grazie per i commenti , grazie per i momenti fantastici che mi donate , grazie per essere sempre presenti. Ad ognuno di voi auguro un felice anno nuovo. Il mio augurio per voi e che possiate passare solo momenti belli, un futuro pieno di emozioni indescrivibili... che ogni vostro desiderio possa avverarsi”, ha detto la dama, che con il suo lungo post sembra voler dare il benvenuto a un anno che si preannuncia pieno di sorprese. Il 2018 le porterà fortuna anche in amore?

